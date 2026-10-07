Може ли Георги Господинов да е сред фаворитите за Нобеловата награда за литература?

Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите за тазгодишната Нобелова награда за литература, пише германският вестник "Франкфуртер алгемайне цайтунг".

Изданието прави прогноза за седем автори, които имат шанс да получат отличието. На първо място сред тях вестникът поставя бългаския писател, а в предложенията място намират още Джералд Мърнейн (австралийски писател, поет и есеист), Габриела Адамещяну (румънски журналист, преводач и писател), Ака Морчиладзе (грузински писател), Мишел Уелбек (френски писател), Колъм Тойбин (ирландски романист, автор на разкази и есета, журналист, драматург, литературен критик, поет), Хода Баракат (ливанска писателка).

Носителят на отличието ще бъде официално обявен утре в Стокхолм. Нобеловата награда за литература се присъжда ежегодно от 1901 г. насам. Но имената на номинираните автори не се обявява публично.

През 2023 г. Георги Господинов спечели престижната международна награда „Букър“ за романа си „Времеубежище“ (заедно с преводача Анджела Родел).

През 2025 г. Нобеловата награда за литература спечели унгарския писател Ласло Краснахоркаи.