БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Прекратява се операцията по издирването на екипажа на...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Може ли Георги Господинов да е сред фаворитите за Нобеловата награда за литература?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Запази

Германският вестник "Франкфуртер алгемайне цайтунг" го нареди пръв сред още шест предложения, които прави за възможни лауреати на наградата

европейско признание писателят георги господинов получи наградата литература жан моне
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите за тазгодишната Нобелова награда за литература, пише германският вестник "Франкфуртер алгемайне цайтунг".

Изданието прави прогноза за седем автори, които имат шанс да получат отличието. На първо място сред тях вестникът поставя бългаския писател, а в предложенията място намират още Джералд Мърнейн (австралийски писател, поет и есеист), Габриела Адамещяну (румънски журналист, преводач и писател), Ака Морчиладзе (грузински писател), Мишел Уелбек (френски писател), Колъм Тойбин (ирландски романист, автор на разкази и есета, журналист, драматург, литературен критик, поет), Хода Баракат (ливанска писателка).

Носителят на отличието ще бъде официално обявен утре в Стокхолм. Нобеловата награда за литература се присъжда ежегодно от 1901 г. насам. Но имената на номинираните автори не се обявява публично.

През 2023 г. Георги Господинов спечели престижната международна награда „Букър“ за романа си „Времеубежище“ (заедно с преводача Анджела Родел).

През 2025 г. Нобеловата награда за литература спечели унгарския писател Ласло Краснахоркаи.

#Нобелова награда за литература #нобелов лауреат #георги господинов

Последвайте ни

ТОП 24

Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
1
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Всички спасени моряци от атакуваните с дронове търговски кораби вече са във Варна (СНИМКИ)
2
Всички спасени моряци от атакуваните с дронове търговски кораби...
Президентът свиква КСНС заради морската сигурност на България
3
Президентът свиква КСНС заради морската сигурност на България
Проверяват морската вода край Варна и Бургас за замърсяване след инцидента с корабите в Черно море
4
Проверяват морската вода край Варна и Бургас за замърсяване след...
До 29° в края на седмицата, дъжд и гръмотевици от петък
5
До 29° в края на седмицата, дъжд и гръмотевици от петък
Външният министър Велислава Петрова: Сигурността на Черно море е неразделна от сигурността на Европа
6
Външният министър Велислава Петрова: Сигурността на Черно море е...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
2
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
3
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
4
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
5
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
6
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...

Още от: Култура

„Под прикритие“ отново превзема НДК: Втора предпремиерна прожекция преди старта на шести сезон
„Под прикритие“ отново превзема НДК: Втора предпремиерна прожекция преди старта на шести сезон
"Под прикритие 6" на големия екран в Зала 1 на НДК: Съзвездие от актьори на червения килим (ГАЛЕРИЯ) "Под прикритие 6" на големия екран в Зала 1 на НДК: Съзвездие от актьори на червения килим (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:30 мин.
"10 години го чакаме този филм, не сме спали, за да гледаме": Еуфория завладя феновете на "Под прикритие 6" "10 години го чакаме този филм, не сме спали, за да гледаме": Еуфория завладя феновете на "Под прикритие 6"
Чете се за: 02:30 мин.
Бира на 7000 години, тракийски гроб и графити в могилата при Провадия? Бира на 7000 години, тракийски гроб и графити в могилата при Провадия?
Чете се за: 14:22 мин.
Голямото завръщане на "Под прикритие" – какво да очакват зрителите от шестия сезон на сериала разкрива част от екипа Голямото завръщане на "Под прикритие" – какво да очакват зрителите от шестия сезон на сериала разкрива част от екипа
Чете се за: 06:52 мин.
Британският музей удължава времето си заради небивалия интерес към гоблена от Байо Британският музей удължава времето си заради небивалия интерес към гоблена от Байо
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Премиерът призова: КСНС да не се превръща в сцена на предизборна демагогия
Премиерът призова: КСНС да не се превръща в сцена на предизборна...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
След атаката с дронове в Черно море: Президентът свиква заседание на КСНС След атаката с дронове в Черно море: Президентът свиква заседание на КСНС
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Прекратява се операцията по издирването на екипажа на потопения кораб "Алфа Уатан" Прекратява се операцията по издирването на екипажа на потопения кораб "Алфа Уатан"
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Търси се нов и.ф. главен прокурор: ВСС започва процедурата за наследник на Ваня Стефанова Търси се нов и.ф. главен прокурор: ВСС започва процедурата за наследник на Ваня Стефанова
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Регистрираха първия случай на свински грип у нас
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
След спасителната операция в Черно море: Какво е състоянието на...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Може ли Георги Господинов да е сред фаворитите за Нобеловата...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Близки, приятели, фенове и легенди на Ботев Пловдив се сбогуваха с...
Чете се за: 01:27 мин.
Български футбол
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ