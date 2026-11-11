Можеше ли да бъде предотвратена катастрофата на АМ „Тракия“?

Тежката трагедия на автомагистрала „Тракия“ повдига и въпроса дали мащабната катастрофа е можело да бъде предотвратена.

Според пътния експерт Диана Русинова участъкът, на който се стигна до фаталните сблъсъци, е сред добре изградените части на магистралата. Състоянието на пътната настилка и маркировката на мястото на катастрофата е добро. Това заяви пред БНТ и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Александър Тодоров в коментар за трагедията на АМ „Тракия“.

Причините за трагедията трябва да се търсят в съчетанието на няколко фактора, сред които тежките метеорологични условия, поведението на водачите и недостатъчните мерки за пътна безопасност.

Русинова отправи и сериозни критики към държавата, която по думите ѝ два пъти е прекратила процедури за изграждане на системи за ранно предупреждение на шофьорите – през 2022 и 2026 г.