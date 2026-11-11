Можеше ли да бъде предотвратена катастрофата на АМ „Тракия“?
Тежката трагедия на автомагистрала „Тракия“ повдига и въпроса дали мащабната катастрофа е можело да бъде предотвратена.
Според пътния експерт Диана Русинова участъкът, на който се стигна до фаталните сблъсъци, е сред добре изградените части на магистралата. Състоянието на пътната настилка и маркировката на мястото на катастрофата е добро. Това заяви пред БНТ и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Александър Тодоров в коментар за трагедията на АМ „Тракия“.
Причините за трагедията трябва да се търсят в съчетанието на няколко фактора, сред които тежките метеорологични условия, поведението на водачите и недостатъчните мерки за пътна безопасност.
Русинова отправи и сериозни критики към държавата, която по думите ѝ два пъти е прекратила процедури за изграждане на системи за ранно предупреждение на шофьорите – през 2022 и 2026 г.
Диана Русинова, председател на Европейския център за транспортни политики: „Има правени кръпки. Пълна подмяна на асфалта на износващия слой няма. От 2014 г. досега можете да сметнете колко време е минало. Дори тук, на място, маркировката при осовата линия е т.нар. „Стаматик“ – готов продукт, който се инсталира още при изграждането на магистралата. Оттогава пътната маркировка не е сменяна. Така че безспорно тя е много стара. Това, което за нас е една от водещите причини да се стигне до този инцидент, е, разбира се, мъглата и продължаващата липса на изградени метеостанции и системи за ранно информиране на водачите при мъгла. Има възможности за т.нар. пътни знаци с променящи се съобщения. Съвсем нормално е пътят да е хлъзгав, защото при мъгла едно от характерните неща е, че влажността е много висока и пътната настилка е мокра. Сутринта температурите са ниски и не изключвам възможността изобщо да не е било обработено срещу обледеняване. Най-различни причини може да има за това, което се е случило.“