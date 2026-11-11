БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Тежка катастрофа на АМ "Тракия" *** 11 души са загинали, а 51 са ранени. В инцидента са участвали 86 превозни средства ***
В развитие

ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Можеше ли да бъде предотвратена катастрофата на АМ „Тракия“?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Тежката трагедия на автомагистрала „Тракия“ повдига и въпроса дали мащабната катастрофа е можело да бъде предотвратена.

Според пътния експерт Диана Русинова участъкът, на който се стигна до фаталните сблъсъци, е сред добре изградените части на магистралата. Състоянието на пътната настилка и маркировката на мястото на катастрофата е добро. Това заяви пред БНТ и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Александър Тодоров в коментар за трагедията на АМ „Тракия“.

Причините за трагедията трябва да се търсят в съчетанието на няколко фактора, сред които тежките метеорологични условия, поведението на водачите и недостатъчните мерки за пътна безопасност.

Русинова отправи и сериозни критики към държавата, която по думите ѝ два пъти е прекратила процедури за изграждане на системи за ранно предупреждение на шофьорите – през 2022 и 2026 г.

Диана Русинова, председател на Европейския център за транспортни политики: „Има правени кръпки. Пълна подмяна на асфалта на износващия слой няма. От 2014 г. досега можете да сметнете колко време е минало. Дори тук, на място, маркировката при осовата линия е т.нар. „Стаматик“ – готов продукт, който се инсталира още при изграждането на магистралата. Оттогава пътната маркировка не е сменяна. Така че безспорно тя е много стара. Това, което за нас е една от водещите причини да се стигне до този инцидент, е, разбира се, мъглата и продължаващата липса на изградени метеостанции и системи за ранно информиране на водачите при мъгла. Има възможности за т.нар. пътни знаци с променящи се съобщения. Съвсем нормално е пътят да е хлъзгав, защото при мъгла едно от характерните неща е, че влажността е много висока и пътната настилка е мокра. Сутринта температурите са ниски и не изключвам възможността изобщо да не е било обработено срещу обледеняване. Най-различни причини може да има за това, което се е случило.“

#причини за трагедията #тежката катастрофа на АМ Тракия #Диана Русинова

Водещи новини

Ден след катастрофата на АМ „Тракия“: Какви са причините за тежкия сблъсък?
Ден след катастрофата на АМ „Тракия“: Какви са...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Можеше ли да бъде предотвратена катастрофата на АМ „Тракия“? Можеше ли да бъде предотвратена катастрофата на АМ „Тракия“?
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Започна разчистването на АМ „Тракия“: Включиха се близо 100 специализирани автомобила и доброволци Започна разчистването на АМ „Тракия“: Включиха се близо 100 специализирани автомобила и доброволци
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Трагедията на АМ „Тракия“: Най-критично е състоянието на румънския гражданин, настанен в „Сърце и мозък“ – Бургас Трагедията на АМ „Тракия“: Най-критично е състоянието на румънския гражданин, настанен в „Сърце и мозък“ – Бургас
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
10 следователи ще търсят причините за катастрофата на АМ...
Чете се за: 09:12 мин.
У нас
Провал на опита за импийчмънт: Конгресът блокира предложението...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Вижте как изглежда произшествието край Зимница отвисоко (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
Регионални
Зеленски: Украйна и Русия обсъждат размяната на 1500 военнопленници
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ