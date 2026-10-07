МС предлага България да придобие още пет нови зенитно-ракетни комплекси по линия на SAFE

Министерският съвет предлага на Народното събрание да одобри актуализиран проект за инвестиционен разход за придобиване на зенитно-ракетни комплекси (ЗРК), съобщиха от правителствената пресслужба. Той предвижда актуализация на първия етап на проекта за придобиване на един ЗРК IRIS-T SLM и включване на втори етап за допълнителни пет комплекса, с гаранционна и първоначална логистична поддръжка, доставката на зенитно-управляеми ракети и допълнително оборудване.

Актуализацията на първия етап е свързана със замяна с друго оборудване на елемент от определения състав през 2024 г., както и намаляване на сроковете за доставка. Със замяната стойността на сключения вече договор ще се намали от 182 114 311 евро на 180 605 928 евро. Общата стойност на двата етапа на проекта, финансиран по SAFE, е 1 106 466 933 евро.

Той предвижда и възможности за индустриално сътрудничество в дългосрочен аспект, както и за изграждането на необходимата инфраструктура за експлоатация на зенитно-ракетните комплекси и за съхранението и поддръжката на ракетите в определените им пунктове за постоянна дислокация. Ще се търсят и възможности за придобиване на безпилотни летателни системи към придобиваните зенитно-ракетни комплекси.

Целта на проекта е чрез придобиването на нови зенитно-ракетни комплекси да се повишат способностите на Военновъздушните сили за противовъздушна отбрана в съответствие с изискванията на средата на сигурност. Актуализираният проект ще се реализира чрез подписването на програмно споразумение между министерствата на отбраната на България и Германия и на Допълнение към договора за доставка с „Diehl Defence“ за придобиване на системи за противовъздушна отбрана „IRIS-Т“.