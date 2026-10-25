БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%,...
Чете се за: 01:25 мин.
Специална програма на БНТ за президентските избори...
Чете се за: 04:55 мин.
С двулитрова бира в багажа: Отстраниха председател на СИК...
Чете се за: 02:02 мин.
Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби...
Чете се за: 03:12 мин.
България избира седмия президент
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ * * * Към 16:00 ч. избирателната активност е 16,04%, най-висока е в 23 МИР София, съобщиха от ЦИК * * * БНТ със специална програма за президентските избори до края на вечерта

Музети пречупи Фриц и спечели първи трофей от четири години

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
Спорт
Запази

Италианецът триумфира на турнира в Лион.

лоренцо музети сътвори чудо торино завърза възела група джими конърс финалите atp
Слушай новината

Лоренцо Музети сложи край на дългото си чакане за нова титла от АТР тура. В неделя италианецът победи Тейлър Фриц и триумфира на турнира в Лион, като спечели първия си трофей от най-високото ниво на мъжкия тенис от 2022 година насам.

Музети се наложи убедително с 6:3, 6:4 над поставения под №2 американец във финалния двубой и прекъсна серията си от седем поредни загуби във финали на турнири от АТР тура. След успеха си на надпреварата от категория АТР 250 италианецът се свлече на корта в изблик на радост, а след това поздрави Фриц при мрежата.

„Това, което се случи през тази седмица, е напълно неочаквано предвид историята ми в този турнир. Беше истинско влакче на ужасите. Спасих четири мачбола, а след това изиграх фантастичен финал. Преди да изляза на корта, усещах болка навсякъде. Но когато започна мачът, се съсредоточих върху играта и мисля, че показах най-добрия си тенис. Наистина се гордея и съм щастлив от това“, заяви Музети.

Италианецът изигра безупречен първи сет, в който пласира редица впечатляващи печеливши удари и бързо пое контрола върху срещата. Поставеният под №6 продължи да играе с висока енергия и концентрация и във втората част, запази самообладание в решаващия момент и затвори мача след 80 минути на корта. Това беше третата титла в кариерата му от АТР тура.

С победата над Фриц на финала италианецът стана деветият тенисист през тази година, който печели титла от АТР тура, след като е спасил мачболи по пътя си към трофея. Бен Шелтън е единственият, постигнал това в два различни турнира – в Далас и Щутгарт.

„Борбеният дух беше ключът към успеха ми в този турнир. Подходих невероятно и не се предадох. Искам да благодаря на екипа си, на медицинския персонал и на физиотерапевта, които ми помогнаха да се върна във форма. Днес се чувствах по-спокоен психически и играта ми беше по-плавна. Представянето ми беше страхотно. Това е като сбъдната мечта и не искам да се събуждам“, добави Музети.

Музети е четвъртият италианец, спечелил титла от АТР тура през тази година. Преди него това направиха Яник Синер с шест трофея, Флавио Коболи с един и Лучано Дардери с един.

#тенис турнир в Лион 2026 #Тейлър Фриц #Лоренцо Музети

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Неуредени финансови отношения е водещата версия за убийството на Слави Бинев
1
Неуредени финансови отношения е водещата версия за убийството на...
Кой е Слави Бинев?
2
Кой е Слави Бинев?
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е във Видин
3
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е...
Как се гласува с машина?
4
Как се гласува с машина?
Има ли проблеми преди вота в Бургаско?
5
Има ли проблеми преди вота в Бургаско?
Преди вота в Малорад: В селото гласуват едновременно за кмет и президент
6
Преди вота в Малорад: В селото гласуват едновременно за кмет и...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
2
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
3
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
4
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
5
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм законосъобразно моите функции
6
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм...

Още от: ATP

Медведев с историческо постижение на турнира в Алмати
Медведев с историческо постижение на турнира в Алмати
Зверев е на две победи от №1 в света Зверев е на две победи от №1 в света
Чете се за: 01:52 мин.
Ян-Ленард Щруф победи водача в схемата Артур Фис и се класира за финала на тенис турнира в Брюксел Ян-Ленард Щруф победи водача в схемата Артур Фис и се класира за финала на тенис турнира в Брюксел
Чете се за: 02:07 мин.
Тейлър Фриц и Лоренцо Музети ще играят за титлата на тенис турнира в Лион Тейлър Фриц и Лоренцо Музети ще играят за титлата на тенис турнира в Лион
Чете се за: 01:22 мин.
Отказване на Бублик прати Медведев на финал в Алмати Отказване на Бублик прати Медведев на финал в Алмати
Чете се за: 01:12 мин.
Артур Фис с място на полуфиналите в Брюксел Артур Фис с място на полуфиналите в Брюксел
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: "Нощта на избора" - в очакване на резултатите от вота
НА ЖИВО: "Нощта на избора" - в очакване на резултатите от...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
ЦИК: 16,04% е избирателната активност към 16.00 ч. ЦИК: 16,04% е избирателната активност към 16.00 ч.
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Изселниците в Турция не отидоха до урните, рекордно нисък вот в южната ни съседка Изселниците в Турция не отидоха до урните, рекордно нисък вот в южната ни съседка
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
3D мапинг превръща сградата на БНТ в екран в изборната нощ 3D мапинг превръща сградата на БНТ в екран в изборната нощ
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Сърбия гласува за парламент, дълги опашки се извиха пред...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Михаела Доцова: Да гласуваме днес значи сами да определяме бъдещето...
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Румен Радев: Важно е в тези времена да имаме президент със знания,...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Едва 2,56% гласували в Кърджалийско – има ли натиск хората да...
Чете се за: 02:35 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ