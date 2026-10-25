Музети пречупи Фриц и спечели първи трофей от четири години

Лоренцо Музети сложи край на дългото си чакане за нова титла от АТР тура. В неделя италианецът победи Тейлър Фриц и триумфира на турнира в Лион, като спечели първия си трофей от най-високото ниво на мъжкия тенис от 2022 година насам.

Музети се наложи убедително с 6:3, 6:4 над поставения под №2 американец във финалния двубой и прекъсна серията си от седем поредни загуби във финали на турнири от АТР тура. След успеха си на надпреварата от категория АТР 250 италианецът се свлече на корта в изблик на радост, а след това поздрави Фриц при мрежата.

„Това, което се случи през тази седмица, е напълно неочаквано предвид историята ми в този турнир. Беше истинско влакче на ужасите. Спасих четири мачбола, а след това изиграх фантастичен финал. Преди да изляза на корта, усещах болка навсякъде. Но когато започна мачът, се съсредоточих върху играта и мисля, че показах най-добрия си тенис. Наистина се гордея и съм щастлив от това“, заяви Музети.

Италианецът изигра безупречен първи сет, в който пласира редица впечатляващи печеливши удари и бързо пое контрола върху срещата. Поставеният под №6 продължи да играе с висока енергия и концентрация и във втората част, запази самообладание в решаващия момент и затвори мача след 80 минути на корта. Това беше третата титла в кариерата му от АТР тура.

С победата над Фриц на финала италианецът стана деветият тенисист през тази година, който печели титла от АТР тура, след като е спасил мачболи по пътя си към трофея. Бен Шелтън е единственият, постигнал това в два различни турнира – в Далас и Щутгарт.

„Борбеният дух беше ключът към успеха ми в този турнир. Подходих невероятно и не се предадох. Искам да благодаря на екипа си, на медицинския персонал и на физиотерапевта, които ми помогнаха да се върна във форма. Днес се чувствах по-спокоен психически и играта ми беше по-плавна. Представянето ми беше страхотно. Това е като сбъдната мечта и не искам да се събуждам“, добави Музети.

Музети е четвъртият италианец, спечелил титла от АТР тура през тази година. Преди него това направиха Яник Синер с шест трофея, Флавио Коболи с един и Лучано Дардери с един.