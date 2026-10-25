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МВнР: Изборите в чужбина протичат нормално, няма сигнали за проблеми в секциите

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
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Изборите в чужбина протичат нормално, към този момент няма сигнали за проблеми в секциите. Това заявиха от министерството на външните работи. И дадоха практична информация как сънародниците ни в чужбина да открият на сайта на ведомството адресите на секциите зад граница, както и какво да направят хората, които не са включени в списъците.

Ради Найденов, ръководител работна група "избори" в МВнР: "Навсякъде са открити в Европа изборните секции, в момента нямаме сигнали за проблеми в секционните избирателни комисии."

Боряна Стойнова, директор "Информационни и комуникационни системи", МВнР: "Който не е включен в списъците, също може да гласува. Просто пред секционната комисия, ще попълни и подпише декларация, че не е гласувал на друго място и няма да гласува и ще може да подаде своя глас. Призовавам нашите сънародници, единствената вярна и актуална информация на адресите на секциите извън страната, е на сайта на министерството на външните работи."

#България избира президент #президентски избори 2026 #МВнР

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