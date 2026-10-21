МВнР предупреждава: Българите, планирали пътуване във Франция, Италия, Белгия и Португалия да избягват зони на масови струпвания

Българските граждани, намиращи се или планиращи пътуване във Франция, Италия, Белгия и Португалия, да проявяват повишено внимание, да избягват зони на масови струпвания и централни площади, както и да следват указанията на местните власти, предупреждават от Министерството на външните работи (МВнР) на сайта си.

Във връзка с проведени масови протестни действия и възникнали безредици в редица европейски градове, включително Париж, Милано, Брюксел и Лисабон са регистрирани сблъсъци със силите на реда и нарушения в движението. В Италия обстановката се нормализира, докато във Франция се очаква напрежението да се запази и да доведе до нови стачни действия, засягащи предимно обществения транспорт, допълват от външното министерство.

От МВнР съветват гражданите своевременно да проверяват разписанията на обществения транспорт. За проследяване в реално време на информацията за наложените ограничения гражданите могат да се информират чрез платформата Strike Tracker – специализирана за отразяване на информация за текущи и предстоящи стачки и протестни действия и платформата Sortiraparis, която публикува официалните заповеди на Префектурата и на полицията във Франция.

При необходимост от консулско или кризисно съдействие, българските граждани могат да се обръщат към задграничните представителства на Република България на следните контакти:

Посолство на Република България в Париж: телефони: +33 1 4551 8590, +33 6 2184 9515; електронни адреси: Embassy.Paris@mfa.bg, consulat@ambbulgarie.fr;

Посолство на Република България в Рим: телефони: +39 06 322 4640, +39 06 322 4643, +39 349 492 7764; електронни адреси: Embassy.Rome@mfa.bg, embassy@bulemb.it;

Генералното консулство на Република България в Милано: телефони: +39 02 3598 7381; +39 333 782 6043 електронен адрес: Consulate.Milan@mfa.bg.

За съдействие при бедствени ситуации може да се обърнете и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfa.bg

МВнР препоръчва на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката „Пътувам за…” на следния адрес: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo и/или чрез мобилното приложение „Пътувай информирано“ (достъпно на: app.mfa.bg). Това ще улесни съществено оказването на бързо и адекватно консулско съдействие от страна на дипломатическите представителства, при възникване на спешна необходимост.