МВР: Изборите преминаха спокойно, 17 000 служители охраняваха секциите

Изборният ден приключи без да сме констатирали сериозни нарушения, това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев след края на изборния ден.

"Изборите протекоха спокойно, без обичайните практики по купуване на гласове и манипулиране на вота. Това не намали нашата бдителност през този 1 месец. Стремяхме се да противодействаме още в зародиш."

Стана ясно, че в страната ни може да се провежда по демократичен начин вотът, подчерта вътрешният министър.

"Не бяхме засипани със сигнали, както в предишни пъти, това не намали нашата бдителност, тя продължава", отбеляза Демерджиев.

Главният секретар на МВР Любомир Николов обобщи, че над 17 000 служители са охранявали изборните секции. В готовност са и силите на жандармерията, както и структури за действие при получени сигнали.

Най-много сигнали са получени от Северозападна България и от област Бургас.

242 сигнала са постъпили в МВР, шест досъдебни производства са образувани.