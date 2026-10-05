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"Мяра": 46,9% подкрепа за двойката Йотова-Вълчев на президентския вот, ако изборите бяха днес

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мяра 469 подкрепа двойката йотова вълчев президентския вот изборите бяха
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Ако президентските избори бяха в началото на октомври, за Илияна Йотова и Кирил Вълчев биха гласували 46,9%.

Това сочат данните на от независимо изследване на „Мяра“, проведено чрез пряко лично интервю и онлайн анкета между 26 септември и 4 октомври сред 1000 пълнолетни българи.

Според социолозите всеки четвърти би подкрепил Андрей Гюров и Георги Кандев (25,3%), За Костадин Костадинов и Петър Волгин прогнозната подкрепа е 8,8%. За Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 4,2%, за Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 2,7%, Радостин Василев и Красимир Манов – 2,2%.

Сред останалите кандидати със стойности близо до 1% са кандидатите Георги Димов, Ивайло Симеонов, Росен Миленов. 2,3% биха избрали „Не подкрепям никого“.

Данните не са прогноза за изборен резултат, а моментна картина на електоралните нагласи, подчертават от "Мяра".

Според декларациите на респондентите, очакваната изборна активност е от 35,4%.

#президентски избори 2026 г. #проучване "Мяра" #електорални нагласи

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