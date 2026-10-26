На каква подкрепа стъпват Илияна Йотова и Андрей Гюров преди балотажа в неделя и как тя е разпределена в страната?

Илияна Йотова тръгва към балотажа като водач по резултати, но само с около 42 000 гласа преднина пред Андрей Гюров. Как е оцветена картата на България след първия тур. В 27 от всички 31 района двойката Йотова – Вълчев са победители. В останалите 4 района повече гласове имат Гюров – Кандев.

Най-голяма е подкрепата за Йотова в Хасково. Там тя получава почти 48 на сто от гласовете при малко над 18,6% за Гюров. Или разлика от около 12 000 гласа.

И в Смолян Йотова печели с почти 48% срещу 20 на сто за Гюров.

Подобна е картината и в Силистра. Преднина на Йотова спрямо Гюров с около 5 500 гласа разлика.

Йотова получава 44 на сто от гласовете в Разград, а Гюров – почти 23%.

Победа за Андрей Гюров в трите столични района. В 23 ИР той има с над 52 000 гласа повече от Илияна Йотова. В 24-и избирателен район Гюров получава почти половината от гласовете, а Йотова – 23 на сто. Разликата между двамата в 25-и район е около 10 000 гласа.

Четвъртият район, в който Гюров е първи, е Пловдив-град. Там преднината му пред Илияна Йотова е 7%.

А какви са шансовете на двамата кандидати – социолозите прогнозират:

Преди балотажа – шансовете са изравнени.

Първан Симеонов – агенция „Мяра“: "Психологическият момент като че ли работи за Гюров. Пространство за мобилизация като че ли има много повече Йотова." Боряна Димитрова – агенция „Алфа Рисърч“: "Ситуацията между първи и втори тур може да бъде различна."

Какво става с гласовете на „Прогресивна България“ през последните месеци?

Първан Симеонов – агенция „Мяра“: "При 37–38–39 – 40% на база твърди, месец след месец повтарящи се готовности да гласуват за Радев, за „Прогресивна България“, на изборите вчера в извадката са паднали до 31–32%. Тоест партията на Радев трябва да уплътни подкрепата си за Йотова. Вотът за Румен Радев беше в много голяма степен през април персонален и беше антивот срещу Пеевски и Борисов. Сега президентските избори са малко избори с обърнат дневен ред. Те са с позитивен дневен ред."

Боряна Димитрова – агенция „Алфа Рисърч“: "Дали спадът се дължи лично на госпожа Йотова, която не мобилизира, или ще има и другата теза, че това е най-малко един предупредителен сигнал към самото управление, защото изборите никога не са само мажоритарни. Това са политически избори. Имаме около 900 000 гласа спад. Да, не можем да правим автоматична връзка между партия и кандидат. Но това е огромен срив."

От агенция „Мяра“ отчитат: идентифициращите се като гласували за ПП-ДБ през април в този вот са над 300 000 души и това е чувствително по-висок дял мобилизирани в сравнение с мобилизираните при ГЕРБ и ДПС.

Първан Симеонов – агенция „Мяра“: "Малцината, които са гласували от ГЕРБ – те не са повече от 100 000 – са гласували преимуществено за Гюров. А малцината, още по-малкото от ДПС – може би 50 000 души са гласували от ДПС – са гласували преимуществено за Йотова."

Мобилизацията е сериозна и при „Възраждане“. Една десета от вота вчера е дошла от хора, които твърдят, че са гласували през април за партията на Костадинов.