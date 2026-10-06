На случаен принцип: 10 машини за гласуване бяха изтеглени за удостоверяване преди изборите

В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация бяха изтеглени номерата на 10 машини за гласуване, които ще преминат през процес на удостоверяване за съответствие за предстоящите избори.

Процедурата беше публична и на нея присъстваха представители на институции, Централната избирателна комисия, медии и кандидати на президенти и вицепрезиденти.

Номерата на десетте машини бяха изтеглени от списък от всички устройства, предоставен от ЦИК. В процеса по удостоверяване работят четири екипа от трите отговорни институции – МИДТ, Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология, както и външни експерти.

Снимки: БТА