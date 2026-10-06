НА ЖИВО: Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал

Два кораба бяха атакувани от дронове в Черно море в изключителната икономическа зона на България. Единият от тях е потънал, а моряците от другия ще бъдат транспортирани до болнични заведения във Варна. Инцидентът е станал около 3 часа тази сутрин. Първият сигнал е подаден от авариен буй. Веднага е установена връзка с екипажа на моторния кораб ABLE, на борда на който е избухнал сериозен пожар.

ГЛЕДАЙТЕ ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ В ИЗВЪНРЕДНАТА ЕМИСИЯ "ПО СВЕТА И У НАС":

Всички 18 моряци са спасени, един от тях е сериозно обгорял, друг е с травма на главата, има и по-леко пострадали. Първоначално те са качени на борда на плаващия под български флаг ро-ро/пътнически кораб DIOSCURIA. В последствие са качени на катер на ВМС и кораб на Гранична полиция. Моряците пътуват към Варна, очаква се да пристигнат след 12 часа.

Корабът ALFA WATAN е претърпял критични структурни повреди и е потънал източно от българските брегове. Няма намерени моряци от екипажа. По предварителни данни на сайта Maritime.bg атакуваните търговски кораби са за генерални товари - ALFA WATAN плава под флага на Того, ABLE - под флага на Палау.

Изяснява се чии са дроновете, атакували корабите. От Министерството на транспорта заявиха, че към момента няма нова информация, очаква се блифинг по-късно днес.

Във връзка с инцидента премиерът Румен Радев свиква среща с представители на институциите.

От 11 часа ще има извънредна емисия "По света и у нас".