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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Националното следствие поема разследването на двете тежки верижни катастрофи на АМ „Тракия“

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Дрон и криминалистична лаборатория участват в огледа на поизшествията

верижна катастрофа магистрала тракия жертви десетки пострадали снимки
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Окръжна прокуратура - Ямбол ръководи разследването за установяване на причините, довели до тежките верижни пътнотранспортни произшествия на магистрала „Тракия“, в резултат на които загинаха 12 души, а други повече от 50 получиха различни травматични увреждания.

Досъдебното производство е започнато от служители на ОД на МВР - Ямбол под надзора на Окръжната прокуратура в града. Извършени са оглед на местопроизшествието и разпити на свидетели.

След извършване на първоначалните действия с постановление на временно изпълняващия функциите главен прокурор разследването е възложено на Националната следствена служба по искане на наблюдаващия прокурор. Това се налага, тъй като досъдебното производство се отличава с особена фактическа и правна сложност, което е причина разследването да бъде извършено от следователи с висока степен на квалификация и опит в подобен вид дела.

На местопроизшествието е пристигнал екип от десет следователи от НСлС, както и трима криминалисти. На място е и подвижната криминалистична лаборатория. Към момента продължават разпитите на свидетели. Извършва се и повторен оглед на местопроизшествие с помощта на дрон.

По досъдебното производство са назначени съдебномедицински експертизи на починалите, които да определят с точност причините за настъпилата смърт. Съдебномедицински експертизи ще бъдат изготвени и на всички пострадали лица.

След извършване на повторния оглед предстои по досъдебното производство да бъде назначена автотехническа експертиза, заключението от която да даде отговор на причините за катастрофите. Ще бъдат назначени и оценъчни експертизи за установяване на размера на нанесените материални щети.

Апелативна прокуратура-Бургас ще окаже засилена методическа помощ при разследването по досъдебното производство.

Прокуратурата на Република България изразява съболезнования на семействата и близките на жертвите на тежките пътнотранспортни произшествия на магистрала „Тракия“.

#Окръжна прокуратура Ямбол #магистрала "Тракия" #верижна катастрофа #досъдебно производство

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