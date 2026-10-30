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Над един милион зрители са гледали дебата по БНТ на кандидатите за президент

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500 000 гледания в дигиталните платформи на дебатa между Илияна Йотова и Андрей Гюров

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Единственият дебат между кандидатите за президент на Република България – Илияна Йотова и Андрей Гюров, който се проведе на живо в ефира на Българската национална телевизия на 29 октомври от 21.00 ч., е най-гледаното телевизионно съдържание в четвъртък вечер, а БНТ 1 е лидер в телевизионния ефир.

Дебатът е гледан средно от 600 000 (598 566) зрители на база целева аудитория 4+ години, а постигнатите аудиторен дял и рейтинг са съответно – 27,6% Share и 9,8% Rating, според официалните пийпълметрични данни на GARB Audience Measurement Bulgaria.

Ексклузивното предаване е достигнало до над един милион (1 040 348) зрители. Водещ беше Поли Златарева.

Половин милион са гледали дебата в дигиталните платформи на БНТ – сайтовете bntnews.bg и bnt.bg, социалните мрежи и YouTube канала на Българската национална телевизия.

Дебатът се проведе при равно време и еднакви условия. Посланията на Илияна Йотова и Андрей Гюров от единствения им дебат в национален ефир достигнаха до възможно най-широка аудитория преди балотажа в неделя, 1 ноември. Важните за обществото теми, в които основна роля играе президентската институция, както и политиките, вижданията и ценностите на кандидатите, бяха засегнати по време на дебата.

В рамките на близо два часа Илияна Йотова и Андрей Гюров изразиха позициите си по актуални теми – „Външна политика“, „Сигурност и отбрана“, „Правомощията на президента“, „Цени, инфлация и доходи“, „Отношенията между президента и институциите“, „Бюджет и финанси“. По регламент след това двамата кандидати за „Дондуков“ 2 имаха възможност да си задават въпроси един на друг, отговориха на блицвъпроси на водещата Поли Златарева и отправиха финални думи към българските граждани.

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ

Обръщенията на кандидатите за президент, предвидени според Изборния кодекс, ще бъдат излъчени по БНТ 1 веднага след централната емисия новини „По света и у нас“ в петък, 30 октомври, и едновременно по БНТ 2 и БНТ 4.

Българската национална телевизия ще отрази балотажа на изборите за президент и вицепрезидент на Република България в ефира на БНТ 1 и на дигиталните си платформи на 1 ноември, неделя. През целия ден зрителите ще получават актуални новини, експертни анализи и коментари, а впечатляваща светлинна визуализация върху сградата на БНТ отново ще представя актуалните резултати в изборната нощ.

Точно в 6.55 ч. изборният ден в ефира на БНТ 1 започва със специалното студио „Денят на избора“ с водещи Христина Христова и Симеон Иванов. Те ще проследяват първите часове на гласуването до 9.00 ч., а новините на всеки кръгъл час ще представя Румен Йовчев.

От 9.00 ч. до 12.00 ч. програмата на Българската национална телевизия продължава със специалното студио „Денят на избора“ с водещ Георги Любенов. Журналисти, политически анализатори и популярни личности ще коментират случващото се в изборния ден. Репортерите на БНТ ще предават на живо от изборните секции и ще проследят гласуването на кандидатите за президентската институция, останали на балотажа. Нора Арсова ще обобщи най-важното от изборния ден у нас и по света в едночасова емисия на „По света и у нас“ в 12.00 ч.

От 15.20 ч. до 18.00 ч. започва „Изборът: Говори сега“ с водещ Мая Костадинова. Точно в 18.00 ч. в централната емисия „По света и у нас“ водещата Филипа Огнянова ще обобщи най-важното към момента от изборния ден.

„Нощта на избора“ с водещи Бойко Василев и Аделина Радева стартира в 18.50 ч. В студиото участие ще вземат анализатори и коментатори. С модерна визия и най-актуалните данни БНТ ще даде възможност на зрителите да видят първи прогнозните резултати и да проследят в реално време победителите в президентската надпревара. Сградата на Българската национална телевизия отново ще се превърне в най-големия екран в България за резултатите от вота. Впечатляваща светлинна визуализация ще покаже актуалните резултати от избора за президент и вицепрезидент в центъра на София. Водещият Стефан А. Щерев отново ще покаже една различна гледна точка към изборния ден.

Следете изборния ден в ефира на БНТ 1 в неделя, 1 ноември, от 6.55 до полунощ, както и във всички дигитални платформи – сайтът bntnews.bg ще предава на живо.

#телевизионен ефир #аудитория #президентски дебат

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