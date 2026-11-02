Над половината от гласувалите в Шуменска област са подкрепили Илияна Йотова и Кирил Вълчев
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Снимка: БНТ
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Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев печелят вота в Шуменска област с 57,51%.
Окончателните резултати при 100% обработени протоколи показват, че за тях са гласували 23 173 души.
За опонентите им Андрей Гюров – Георги Кандев са гласували 15 914 души или 39,49 %. Бутонът "Не подкрепям никого" на изборната машина са натиснали 1209 души.
На втория тур на изборите за президент гласуваха 40 322 души, което е 21,73% от имащите право жители на областта.