Румънският Сенат одобри днес проектозакон, който предвижда обезщетение в размер на най-малко 50 000 евро в случай на ранен или убит човек в резултат на нападение от диви животни, включително от мечки, съобщава Аджерпрес.

Сенатът одобри и друг проект, според който не представлява престъпление раняването или убиването на животното в отговор на нападение.

Измененията се отнасят до редица диви животни, сред които мечка, вълк, лисица, чакал, зубър, глиган, елен, сърна, дива коза, рис и други.

Според приетите текстове при нападение, довело до раняването или смъртта на физическо лице, обезщетението ще се отпуска от обществените служби, отговарящи за лова и за околната среда.

При атака от диво животно, довела до раняване на човек, на пострадалия се отпуска обезщетение за морални щети от най-малко 50 000 евро. Ако нападението доведе до смърт, заедно с обезщетението за морални щети на близките му се отпускат и допълнителни компенсации, включително за разходите за погребение.

Според другия одобрен от Сената проектозакон раняването или убиването на диво животно като реакция на нападение от негова страна вече няма да представлява престъпление.

Окончателното решение по двата проекта предстои да бъде взето от долната камара на парламента - Камарата на депутатите.

Според данни на Министерството на околната среда в Румъния има между 10 500 и 13 000 кафяви мечки, които са защитен вид. В периода от 2004 г. до 2024 г. общо 27 души са загубили живота си след нападение от мечка, а над 250 са получили сериозни наранявания, информира в. "Либертатя".

Миналия месец беше обнародван проектозакон, който позволява близо двойно увеличение на броя на мечките, които може да бъдат убивани годишно в Румъния. Според нормативния акт през 2026 г. и 2027 г. се разрешава да бъдат отстреляни превантивно 859 екземпляра, както и още 110 животни, в случай че представляват заплаха за човешкия живот.



