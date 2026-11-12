Наталия Ефремова: До броени дни ще изплатим помощта от 8 000 евро на семействата на загиналите на АМ „Тракия“

Семействата на загиналите в тежката катастрофа на АМ „Тракия“ ще получат еднократна помощ в размер на 8 000 евро. Средствата са одобрени с решение на Министерския съвет, а изплащането им ще започне веднага след установяването на наследниците и близките на загиналите. Това съобщи министърът на социалната политика Наталия Ефремова в „Денят започва“.

Наталия Ефремова, министър на социалната политика: „Вчера взехме решение на Министерски съвет за тази извънредна помощ от 8 000 евро, с която можем да подкрепим семействата на загиналите. Предстои да получим информация за имената и местожителството на загиналите, за да можем да установим техните наследници и близки и веднага след установяването дирекция „Социално подпомагане“ ще могат да се свържат с тях или самите семейства могат да отидат в дирекцията за социално подпомагане по местожителство, за да могат да могат да подадат съответното заявление и ще бъдат получени буквално в рамките на следващата седмица.“

Ефремова подчерта, че към общините има разкрити открити редица социални услуги, където има психолози, които безплатно могат да предоставят помощ, свързана с преживеният шок, както и терапия и рехабилитация. Тя отбеляза, че това са възможности, които съществуват на територията на цялата страна.

Наталия Ефремова, министър на социалната политика: „Всеки, който чувства, че има нужда може да се свърже с дирекцията за социално подпомагане по местожителство и те ще ги насочат към тези услуги, които са най-подходящи и най-близко до техния дом. Това е нещо важно, което трябва да знаят хората.“

Ефремова обясни, че това е психологическа помощ в рамките на социалните услуги. А по отношение на лечението, то ще бъде осигурено за сметка на държавата.

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