Наталия Ефремова: До броени дни ще изплатим помощта от 8000 евро на семействата на загиналите на АМ „Тракия“

Семействата на загиналите в тежката катастрофа на АМ „Тракия“ ще получат еднократна помощ в размер на 8000 евро. Средствата са одобрени с решение на Министерския съвет, а изплащането им ще започне веднага след установяването на наследниците и близките на загиналите. Това съобщи министърът на социалната политика Наталия Ефремова в „Денят започва“.

Наталия Ефремова, министър на социалната политика: „Вчера взехме решение на Министерски съвет за тази извънредна помощ от 8000 евро, с която можем да подкрепим семействата на загиналите. Предстои да получим информация за имената и местожителството на загиналите, за да можем да установим техните наследници и близки и веднага след установяването дирекция „Социално подпомагане“ ще могат да се свържат с тях или самите семейства могат да отидат в дирекцията за социално подпомагане по местожителство, за да могат да могат да подадат съответното заявление и ще бъдат получени буквално в рамките на следващата седмица.“

Ефремова подчерта, че към общините има разкрити открити редица социални услуги, където има психолози, които безплатно могат да предоставят помощ, свързана с преживения шок, както и терапия и рехабилитация. Тя отбеляза, че това са възможности, които съществуват на територията на цялата страна.

Наталия Ефремова, министър на социалната политика: „Всеки, който чувства, че има нужда може да се свърже с дирекцията за социално подпомагане по местожителство и те ще ги насочат към тези услуги, които са най-подходящи и най-близко до техния дом. Това е нещо важно, което трябва да знаят хората.“

Ефремова обясни, че това е психологическа помощ в рамките на социалните услуги. А по отношение на лечението, то ще бъде осигурено за сметка на държавата. Всички плащания от Националния осигурителен институт са гарантирани за следващата година, включително пенсиите, обезщетенията за болнични и майчинство. Очакваното увеличение на пенсиите през юли 2027 г. е около 7,8%, ако бъде приложено швейцарското правило. Тя коментира още подпомагането на семействата на загинали хора, предстоящите промени в пенсионната система, минималната работна заплата, семейните помощи, коледните добавки и резултатите от програмата „Избирам България“.

Семействата на загиналите ще получат еднократна финансова подкрепа. По думите на Ефремова средствата ще бъдат осигурени от централния бюджет и ще преминат през Министерството на труда и социалната политика към Агенцията за социално подпомагане.

Наталия Ефремова, министър на социалната политика: „Това са извънредни средства, които ще постъпят от централния бюджет в Министерството на труда и социалната политика и оттам ще бъдат пренасочени към Агенцията за социално подпомагане. Всичко това ще стане в рамките на тази седмица като осигуряване на средства.“

Тя уточни, че ще се разглежда индивидуалното положение на всяко семейство, включително случаите, в които деца са останали без родител или е загинал човекът, който е издържал домакинството.

„Има такива възможности в нашето законодателство и те ще бъдат приложени така, както се прилагат към всяка подобна ситуация. Все още не познавам конкретните случаи на семействата, за да мога да говоря за тях поотделно, но такава възможност съществува“, посочи Ефремова.

Министърът увери, че Агенцията за социално подпомагане вече е уведомена и е в готовност да установи контакт със засегнатите семейства. Ефремова подчерта, че в бюджета на социалното министерство и досега са предвиждани средства за реакция при кризи, наводнения и различни бедствия. Конкретната помощ за семействата на загиналите обаче е извънредно финансиране.

За дете, останало без родител, съществува възможност за получаване на наследствена пенсия. Майката може да потърси и консултация в Агенцията за социално подпомагане, за да бъде информирана за всички останали права и форми на подкрепа.

Пенсионната система: дефицитът намалява, увеличението на пенсиите се очаква да е 7,8%

По повод разразилия се дебат около втория пенсионен стълб и предложенията, свързани с бюджета за 2027 г., Ефремова заяви, че е необходим по-задълбочен експертен разговор за бъдещето на пенсионната система и доверието на хората в нея.

Наталия Ефремова, министър на социалната политика: „По отношение на пенсионната система много е важен разговорът на експертно ниво, защото това са сложни теми. Не всички познават в дълбочина осигурителното законодателство в страната. Това отвори възможност за нов допълнителен дебат за пенсионната система и най-вече за нейната финансова стабилност и за доверието към нея. Това са две неща, които задължително трябва да бъдат комуникирани в публичното пространство. Неприятният скандал, при който действително се заигра със страховете на хората, при това абсолютно неоснователно, дава повод да говорим все повече за това колко е важно да се осигуряваме днес, защото по този начин осигуряваме пенсиите на нашите баби и дядовци.“

Тя уточни, че не е участвала в конкретно обсъждане на предложенията за втория пенсионен стълб, тъй като той е свързан с капиталовия пазар и попада в компетентността на Комисията за финансов надзор. Основната задача на социалното министерство по отношение на пенсионната система остава гарантирането на финансовата стабилност на първия стълб и постепенното намаляване на дефицита в НОИ. По думите на министъра за следващата година се очаква по-нисък дефицит заради прогнозирани по-високи приходи от осигурителни вноски. Делът на трансфера от централния бюджет се очаква да намалее от 42% на 40%. Ефремова беше категорична, че няма риск за изплащането на пенсиите и останалите осигурителни плащания през 2027 г.

Наталия Ефремова, министър на социалната политика: „Стабилна система е, категорично го заявявам. Всички трябва да знаят, че плащанията от страна на НОИ са абсолютно гарантирани за следващата година, както бяха гарантирани и за тази година. Това е важно да се знае, защото не става дума само за пенсии, въпреки че пенсионният фонд е най-големият. Това са всички плащания за болнични, всички плащания за майчинство. Вие знаете, обявихме вече, че майчинството през втората година ще бъде по-високо. Всички различни форми на пенсии, не само тези за хората на 100 и повече години, са гарантирани за следващата година в бюджета на държавното обществено осигуряване.“

Според нея при сегашния размер на осигурителната вноска и демографската структура на населението не е възможно пенсионната система да се самоиздържа напълно.

„Решението е взето преди години - да имаме ниска осигурителна вноска, но за съжаление не е отчетен достатъчно добре и демографският проблем в страната. Все по-малко работещи хора могат да внасят достатъчен обем средства, за да се увеличават средствата за пенсии“, обясни Ефремова.

Сред мерките за подобряване на финансовото състояние на системата тя посочи повишаването на минималния и максималния осигурителен доход, както и засилването на контрола и борбата със сивата икономика.

„Всяка една от тези мерки сама по себе си не може да доведе до намаляване на дефицита, но в съвкупност бихме могли да имаме много по-добро състояние на общественото осигуряване“, каза министърът.

Ефремова припомни, че през настоящата година вторият пенсионен стълб е бил реформиран с въвеждането на т.нар. мултифондове, които дават възможност за различни инвестиционни стратегии и поемане на по-висок инвестиционен риск. Тя посочи, че са възможни разговори за публично-частни партньорства и инвестиции в държавна инфраструктура, но те се водят между Министерството на финансите и универсалните пенсионни фондове. По отношение на притесненията, че средствата на осигурените могат да бъдат загубени при по-рискови инвестиции, министърът заяви:

Наталия Ефремова, министър на социалната политика: „Няма риск, защото законодателството гарантира, че средствата, които са внесли номинално, са гарантирани и не могат да бъдат загубени. Когато са по-рискови и са избрали лично да бъдат в по-рисковия вариант на осигуряване, да, възможно е да не се достигне до едни по-добри условия, но при всички случаи средствата са гарантирани.“

Тя подчерта и необходимостта от по-голяма прозрачност при управлението на пенсионните фондове.

„Категорично има нужда от повече прозрачност и ние го въвеждаме. Поетапно са изменени разпоредбите в законодателството. Имаме по-добър обществен контрол, който ще влезе в сила от началото на следващата година. Има нужда постоянно да се разяснява каква е функцията на втория стълб, за да могат хората да преценяват къде искат да бъдат позиционирани техните средства като финансиране и инвестиране“, каза Ефремова.

Тя обърна внимание и на промяната в срока за прехвърляне на средствата от частен пенсионен фонд към НОИ.

„Много е важно да кажа, че от началото на тази година, ако някой желае да си прехвърли партидата в НОИ, трябва да знае, че това трябва да стане две години преди да настъпи периодът на неговото пенсиониране. Това е нещо по-различно от миналата година и също е важно да бъде оповестено“, уточни министърът.

По отношение на предстоящата индексация на пенсиите Ефремова заяви, че прилагането на швейцарското правило би довело до увеличение от около 7,8%. Механизмът отчита 50% от инфлацията и 50% от нарастването на средния осигурителен доход.

Наталия Ефремова, министър на социалната политика: „Ако се приложи точно така нареченото швейцарско правило по текста в Кодекса за социално осигуряване, очакваме, все още нямаме окончателни данни, че около 7,8% ще бъде увеличението на всички пенсии. Това е нашето решение и такова е заложеното предложение като финансов ресурс.“

Ефремова коментира и размера на минималната работна заплата, която се предвижда да достигне 660 евро. Тя призна, че желанието ѝ е било увеличението да бъде максимално възможното в рамките на новия механизъм, но обясни, че бюджетните реалности и все още съществуващите обвързаности на минималната заплата с други плащания ограничават възможностите.

„Когато говорим за минималните доходи, никога не са достатъчни. Разбира се, моето желание беше размерът да бъде на максимално възможното ниво в новия механизъм. За съжаление, трябваше да се съобразим с реалностите такива, каквито са. Все още не са отвързани абсолютно всички механизми от минималната работна заплата и това автоматично влияе върху параметрите на бюджета“, посочи тя.

По думите ѝ се подготвя цялостен пакет от законодателни промени за премахване на тези обвързаности. Тази година коледните добавки ще бъдат насочени към хората с най-ниски доходи и към определени уязвими групи, а не към всички пенсионери на база един и същ размер на пенсията. Ефремова обясни, че промените в законодателството, направени през пролетта, позволяват по-прецизно определяне на хората, които имат нужда от допълнителна подкрепа.

„Целта беше да открием кои са наистина най-нискодоходните групи и на тях да се дават коледни добавки, а не просто на една група хора с определен размер на пенсията. Най-голямата група са пенсионерите, разбира се, но освен тях в групата влизат родители, които отглеждат деца с увреждания, приемни родители, деца, които излизат от социални услуги или от приемна грижа. Военноинвалидите също са в тази група. Те ще получат по 50 евро коледна добавка“, заяви министърът.

Очакванията са между 440 000 и 500 000 души да отговарят на условията. Доходите им ще бъдат проверявани, за да се установи дали попадат в определените критерии. Помощта за отопление за настоящия сезон е около 320 евро. Министърът уточни, че тя не е предназначена да покрие изцяло разходите на домакинствата, а да подпомогне плащането на сметките през зимата.

Наталия Ефремова, министър на социалната политика: „Тази сума от 320 евро на сезон има за цел да подкрепи хората, за да могат да се справят със сметките за отопление през зимния период. Дали е достатъчно? Тя няма за цел да покрие на 100% техния разход. Има за цел да ги подкрепи в плащането на сметките и аз мисля, че е съвсем приемлива.“

Тя съобщи, че около 20 000 души без никакви доходи са получили цялата сума още в началото на отоплителния сезон, за да могат да закупят дърва за огрев. По отношение на евентуално допълнително подпомагане при ново поскъпване на електроенергията, дървата и пелетите министърът заяви, че засега е предвиден определен финансов ресурс. Вторият транш от подкрепата ще започне да се изплаща през януари следващата година. По програмата „Избирам България“ вече са се върнали 1600 души от чужбина и са намерили работа в различни населени места в страната.

„Върнахме 1600 човека от чужбина в България. Намериха си работа на най-различни места за живеене, не само в София. Имаме прекрасни истории и случаи на хора, които развиват вече самостоятелна стопанска дейност, както и на хора, които си намериха работа заедно със своите семейства. Това е едно направление, в което вече започнахме да изплащаме последните финансови стимули за връщане. След 12 месеца виждаме, че хората са се установили трайно, и се надяваме да бъдат щастливи у нас“, заяви Ефремова.

Втората част на програмата е насочена към вътрешната мобилност – подкрепа за хора, които искат да се преместят от по-големите към по-малките населени места с население до 50 000 души. Интересът към мярката е значителен. Само за две седмици са подадени 200 заявления, като вече има 70 одобрени семейства. Половината от тях са с деца. По думите на министъра основно става дума за сравнително млади хора на около 40 години, които търсят по-добри условия за живот извън големите градове. Тя отбеляза, че общините проявяват голям интерес към привличането на нови жители, а проблемът с местата в детските градини е концентриран основно в три града, най-вече в София.

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