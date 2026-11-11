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"Не издържаме на този студ": 1000 абонатни станции на "Топлофикация-София" са спрени

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Снимка: БГНЕС
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1000 абонатни станции на "Топлофикация-София" са спрени. Това стана ясно на извънредно заседание на ресорната комисия в общината, на която съветници и граждани задаваха въпроси към дружеството повече от 4 часа. От ръководството на "Топлофикация" увериха, че парно ще има и че правят всичко по силите си за решаване на кризата. А столичният кмет обяви 12 и 13 ноември за неучебни в 119-о училище, където са без парно вече седмица.

Парно ще има и „Топлофикация“ няма да бъде обявена в несъстоятелност. Това е заключението от днешното извънредно заседание в Столичния общински съвет.

Петър Петров, изпълнителен директор на „Топлофикация-София“: "Най-засегнатите райони са „Изгрев“ и „Изток“. Те ще имат парно до няколко дни. Имаше голяма авария по магистралния водопровод, която се отстранява. Има и няколко планови ремонта, защото мрежата наистина е амортизирана в тези райони."

Преди заседанието пред общината имаше и протест. Част от присъстващите бяха родители на деца от 119-о училище.

Милен Димитров: "Нашите деца също са потърпевши. Ние се чудим всеки ден дали тези деца ще се върнат здрави."

Диян Стаматов, директор на 119. СОУ: "В такава ситуация, в която сутрин температурата е 12 градуса, не е нормално ученето."

Ада Юмер, 11. клас, 119. СОУ: "Много е студено, не издържаме на този студ."

Заради студа в 119-о училище кметът Терзиев обяви четвъртък и петък за неучебни дни. Надеждата е в понеделник вече да пуснат парното. От „Топлофикация“ до дни ще изготвят ясен график за ремонтите с точна дата и час за спиране и пускане на топлоподаването. От началото на годината са подменили над 20 км тръби, като до края на годината ще станат 50.

Петър Петров, изпълнителен директор на „Топлофикация-София“: "Има Модернизационен фонд, който предвижда рехабилитация на мрежата, по който дружеството може да кандидатства за средства на стойност 200 милиона евро. В момента, в който програмата бъде пусната, ние ще направим всичко възможно да бъдат отпуснати максимално много средства за рехабилитация на мрежата."

Задълженията на „Топлофикация“ към „Булгаргаз“ и БЕХ надхвърлят 1,3 милиарда евро. Лихвите се трупат от година на година и дългът на практика става невъзможен за погасяване. От общината настояват за среща с държавните енергийни институции.

Борис Бонев, общински съветник от „Спаси София“: "На тази среща аз ще настоявам плячкаджийският обир, който в момента представляват лихвите, да бъде прекратен. „Топлофикация“ не е теглила бърз кредит, за да ѝ се начисляват 16% лихви!"

Председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова поиска от „Топлофикация“ да изчисли и приспадне дължимите неустойки за всеки ден без парно и топла вода директно от фактурите за ноември. От БСП пък се обявиха против концесията на дружеството и предлагат въвеждането на външен мениджмънт.

#Топлофикация София #парно

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