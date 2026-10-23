Недоволството на студентите: Протестната вълна достигна Австрия

Студентската вълна на протести достигна и Виена, където беше организирана демонстрация срещу планираните съкращения на бюджета на университетите.



Планирано е университетите в Австрия да получат 16 милиарда евро в следващия 3-годишен бюджет. Според протестиращите обаче заради инфлацията е необходима по-висока сума. Някои университети вече обявиха съкращения, особено за млади изследователи.

Протестите са официално подкрепени от университетските администрации, които предоставиха на студентите и персонала отпуск за участие в демонстрацията.