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НЕДОВОЛСТВОТО В ЕВРОПА

Недоволството на студентите: Протестната вълна достигна Австрия

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Студентската вълна на протести достигна и Виена, където беше организирана демонстрация срещу планираните съкращения на бюджета на университетите.

Планирано е университетите в Австрия да получат 16 милиарда евро в следващия 3-годишен бюджет. Според протестиращите обаче заради инфлацията е необходима по-висока сума. Някои университети вече обявиха съкращения, особено за млади изследователи.

Протестите са официално подкрепени от университетските администрации, които предоставиха на студентите и персонала отпуск за участие в демонстрацията.

#Австрия #протести #студенти

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