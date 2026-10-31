Недоволството в Париж: Протестиращи без достъп до центъра

За пореден път властите в Париж промениха маршрута на протестното шествие, обявено от синдикатите за днес. В крайна сметка демонстрацията няма да бъде допусната до центъра на френската столица.

От Париж битката за това демонстрантите да получат право да протестират в централната част на града, се водеше до последно. След като снощи Административният съд отмени забраната за шествие от площада на Бастилията до площада на нацията и взе страната на синдикатите, тази сутрин се разбра, че с постановление през нощта Държавният съвет е отменил решението на Административния съд и отново е изпратил протестите в периферен район на Париж. И докато властите са заети да ограничат евентуалните щети върху магазини и банки в центъра, младите хора припомниха пред нашата камера кое е по-важното в тези протести.