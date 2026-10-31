Недоволството в Париж: Протестиращи без достъп до центъра
За пореден път властите в Париж промениха маршрута на протестното шествие, обявено от синдикатите за днес. В крайна сметка демонстрацията няма да бъде допусната до центъра на френската столица.
От Париж битката за това демонстрантите да получат право да протестират в централната част на града, се водеше до последно. След като снощи Административният съд отмени забраната за шествие от площада на Бастилията до площада на нацията и взе страната на синдикатите, тази сутрин се разбра, че с постановление през нощта Държавният съвет е отменил решението на Административния съд и отново е изпратил протестите в периферен район на Париж. И докато властите са заети да ограничат евентуалните щети върху магазини и банки в центъра, младите хора припомниха пред нашата камера кое е по-важното в тези протести.
Аксел Шасран, юрист: "Моят прочит на протестите е, че в момента се води ожесточен спор с правителството, което се мъчи да овладее кризата, започнала с недоволството на учениците, към които се присъединиха студентите, а сега вече се чуват и призиви за национална стачка, която ще се състои на 5 ноември. От друга страна има опити да се прикрие полицейското насилие срещу младежи.Представете си само - за месец-месец и половина от началото на това движение, вече има над 10 000 ареста, голяма част от които са на малолетни. Това е повече от целия период на протестното движение на Жълтите жилетки през 2018 и 2019 година."
Марта, студентка в Сорбоната: "Смятам, че в момента медиите във Франция акцентират предимно на щетите, на насилието и блокадите, което е разбираемо. Но по мое мнение нещата вече отидоха толкова далеч, че исканията на легитимната част от движението, остават встрани, изместени от фрази като "Страната гори". Смятам, че вниманието трябва пак да се насочи към исканията, за които гимназистите продължават да настояват. Още повече че правителството все пак започна да отговаря на тези искания със създаването на повече работни места за учители в гимназиите."
Вижте повече в прякото включване на Милен Атанасов.