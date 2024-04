Негативната серия на Андрей Рубльов продължава на турнира в Барселона

Световният номер 8 Андрей Рубльов загуби от Брандън Накашима с 6:4, 7:6(6) за час и 53 минути във втори кръг на турнира от серията ATP 500 в Барселона. Това бе четвърта поредна загуба за руснака, след разочароващите му отпадания в Индиън Уелс, Маями и Монте Карло.

Загубата на Рубльов, както и отказването на Карлос Алкарас, означават, че двамата най-високопоставени в турнира са аут.

Американецът Накашима показа по-добри нерви в ключовите моменти, като проби сервиза на руснака при 4:4 в първия сет и след това успя да затвори сервиз гейма си.

Вторият сет вървя гейм за гейм, като световният номер 87 отново имаше шанс да пробие Рубльов при 4:4, но поставеният под номер 2 в схемата се справи с трите точки за пробив и успя да се добере до тайбрек.

Двамата тенисисти си направиха общо пет мини пробива, като отново американецът показа по-добра игра в решителните моменти и успя да хвърли бомбата на тазгодишния турнир в Барселона.

Nakashima shines @b_nakashima records a second Top-10 victory of his career as he defeats Rublev 6-4 7-6!#BCNOpenBS pic.twitter.com/vu8Lcz2i4j