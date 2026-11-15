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Ненад Минакович ще ръководи последния мач на България в Лигата на нациите

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Спорт
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Двубоят е в понеделник, 16 ноември, от 19:00 часа.

България Естония
Снимка: Startphoto.bg
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Най-прогресиращият сръбски съдия Ненад Минакович ще ръководи утрешния последен мач на българския национален отбор по футбол в турнира на УЕФА лига на нациите.

37-годишният арбитър от Нови Сад ще изведе Естония и България в понеделник (16 ноември) на стадион "А Ле Кок Арена" в Талин от 19.00 часа от Група С/4 на турнира.

Помощници на страничните линии ще бъдат Никола Борович и Бошко Божович, а четвърти съдия е Новак Симович.

Отговорниците за системата за видео-помощ (ВАР) също са сърби. Главен ВАР-съдия е Момчило Маркович, като ще му помага Павле Томич.

Съдийски наблюдател е легендата от Австрия Костадинов Плауц, а делегат на УЕФА е Патрик от Република Ирландия.

Минакович от две години ръководи мачове в Шампионската лига, през тази година има пет мача, в това число Щутгарт - Викинг (Норвегия).

#Български национален отбор по футбол за мъже # Лига на нациите

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