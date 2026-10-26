Ниска избирателна активност на президентския вот и във Франция

Франция не прави изключение от общия отлив на избирателната активност. Около 2500 са българите, които отидоха до урните вчера в цялата страна или около 50% само в сравнение с това, което беше на последните парламентарни избори през април.

В Париж обаче избирателната активност е само с 30% по-ниска. Над 1100 души вчера отидоха до урните. Протестите не ги отказаха. Изборът на Франция е доста по-категоричен. Над 58% от гласовете са за двойката Андрей Гюров – Георги Кандев и 16,5% за Илияна Йотова – Кирил Вълчев и 11% за кандидатите на "Възраждане".

Изборният ден протече нормално. Три бяха машините в посолството и работиха без никакъв проблем. Хората се събираха на групи, коментираха и френските протести и безизходицата в политическата картина във Франция. Коментираха и какво бъдеще евентуално ги очаква, ако се върнат в България.

На протестите в събота отново се стигна до сблъсъци в Париж. Отново бяха изкарани водни оръдия със сълзотворен газ срещу провокатори, които преди това хвърляха бомбички, гранати и камъни по органите на реда. Това е по-различното в сравнение с миналата събота, когато видяхме тези вандалски батални сцени. Полицията мобилизира 70 000 души в цяла Франция и реално тези протести показаха, че протестната мобилизация в страната остава висока. Тази събота ще има действие 3, както го наричат "жълтите жилетки", и в момента се организират за най-мащабния протест.

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