Ниска избирателна активност в Кърджалийско

Днешния изборен ден в Кърджалийско се очертава различе от всички други преди него. По информация "По света и у нас", избиратели на една политическа сила са били агитирани да не гласуват с обяснението, че тези избори не са важни. В унисон с това идват и първите данни за избирателна активност в област Кърджали. Към 11 часа е 2,55%. Една жалба има до този момент в Момчилград за агитационно табло. Там се е излъчвал предизборен клип. Сигналът се проверява в момента от районната избирателна комисия в Кърджали.

В село Мост имат три секции, като в най-голямата от тях до обед бяха гласували само 15 души. В друга, упражнилите правото си на вот бяха само петима, и то заедно със членовете на секционната комисия. Сходна е картината и във Черноочене. От 3000 души по списъци до 10 часа бяха гласували само 10 души. И в община Ардино вота върви вяло - гласували са само около 1%. Все пак има и примери с висока активност - в една от секциите в болница в Момчилград тя е 50%.

Необичайната картина на слабия вот тук е повод да се потърсят хората, които живеят далеч от суматохата на големия градски център. Хора, които не са виждали български президент, но за да отидат да гласуват, трябва да извинят километри през планината или по път със скоростта на оседлано магаре.

Домът на Местан Сюлейман се намира на отдалечен завой по пътя, който слиза към язовир Кърджали. Откъснат от всичко, той живее там с 90-годишната си майка, кучетата си и стадо от 100 кози и още толкова крави. Повече от половин век се занимава с животновъдство, но за първи път тази година никой вече не купува от стоката му.

Местан Сюлейман: "Хората нямат пари, който има – има с чували, който няма – няма с джоб..."

Съсед на Местан е Сафет, също животновъд. Живее с кучето си Фъстък и магарето Пенка, което е единственият начин за придвижване в района.

Сафет: "Умрял съм ако е без него, щото пеша нали не може да се мине."

За Пенка няма мандат, тя ще служи на Сафет до пенсия.

Сафет: "Пенка не знам докъде ще ме кара, възрастна е, може да излиза на пенсия като не може да върви."

Макар и двамата да знаят всички български президенти, нито Местан, нито Сафет са срещали някой от тях.

Местан Сюлейман: "Даже вестниците станаха скъпи, на вестник не съм ги видял, не мога да си купувам вестник, нямам пари."

Липсата на пътища е основният проблем тук и всички политици все обещавали да го решат.

Сафет: "Хората никой не вижда щото ние сме тука селските райони няма кой да ни обръща внимание, така е."

И въпреки съмненията си, хората пазят надежда все някога да има път до домовете им, а парите да им стигат и за вестник.