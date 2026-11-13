Ния Синчанова и Ния Проданова спечелиха бронзови медали на турнир в Академията на Рафаел Надал

Българските тенисистки Ния Синчанова и Ния Проданова завоюваха бронзови медали в надпреварата на двойки при момичетата на шестото издание на фестивала ЧКарлос Моя“ за състезатели до 12 години.

Турнирът се провежда в Академията на Рафаел Надал в Манакор, Майорка (Испания), и събира по покана едни от най-добрите млади тенисисти в Европа във възрастовата категория.

Синчанова и Проданова достигнаха до полуфиналите, където отстъпиха след оспорван двубой на шведския тандем Мила Берта и Жозефин Силфвершьолд с 6:4, 5:7, 6:10.

Българките спечелиха първия сет с 6:4, но съперничките им успяха да изравнят след 7:5 във втората част. В решителния шампионски тайбрек шведките се наложиха с 10:6 и си осигуриха място на финала.

С достигането си до полуфиналите Синчанова и Проданова приключиха участието си с бронзови отличия.

България беше представена от общо четирима състезатели на престижния турнир. Освен Синчанова и Проданова при момичетата, в надпреварата при момчетата участваха Николай Николов и Ивелин Василев.