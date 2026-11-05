БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен...
Чете се за: 09:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

НЕДОВОЛСТВОТО В ЕВРОПА

Нов ден на протести във Франция: Очаква се да излязат между 500 000 и 700 000

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Запази
властите италия крак скъпия живот риск насилие франция протестите
Слушай новината

Франция се готви за нов ден на масови стачки и протести срещу високите разходи за живот на фона на влошаващо се качество на публичните услуги и образованието.

Полицията отново измести планираното шествие в Париж по алтернативен маршрут малко по далече от идеалния център. По данни на вътрешното разузнаване в уличните демонстрации в страната ще се включат между 500 и 700 хиляди протестиращи. 70 хиляди полицаи ще охраняват протестите в опит да предотвратят нови нападения над магазини и публични сгради след погрома по време на протестите на 17 октомври.

Очаква се да стачкуват над 17 процента от началните учители. Синдикатите предупреждават и за възможни проблеми с жп и градския транспорт.

#Недеволството в Европа #протести #Франция

Водещи новини

Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен законопроект, който да регулира големите търговски вериги
Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен законопроект,...
Чете се за: 09:22 мин.
У нас
Лихвари заплашиха с побой мъж и жена заради неплатени кредити в Царево Лихвари заплашиха с побой мъж и жена заради неплатени кредити в Царево
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Разследват следене с тракери след акция в завод в Гурково Разследват следене с тракери след акция в завод в Гурково
Чете се за: 01:15 мин.
Регионални
След изборната загуба: Тръмп призна, че войната в Иран е повлияла След изборната загуба: Тръмп призна, че войната в Иран е повлияла
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Работата на парламента: Депутатите обсъждат промени в Закона за...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
От Унгария и Словакия до Аржентина и Лос Анджелис - как се опазва...
Чете се за: 08:32 мин.
По света
Вниманието на децата намалява, мозъкът обаче може да се тренира
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Минимална температура от нула градуса е измерена тази сутрин в...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ