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АТАКИ С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Нов инцидент с дрон в Черно море - търговски кораб е поразен в акваторията на Румъния

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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нов инцидент дрон черно море търговски кораб поразен акваторията румъния
Снимка: АП/БТА - архив
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Пореден инцидент с дрон в Черно море - търговски кораб е бил поразен в акваторията на Румъния.

Инцидентът е станал късно тази нощ, на около 12 километра от брега. Корабът "Лариса-1" е плавал под флага на Палау и е трябвало да акострира в Сулина, преди да отплава към Украйна.

Няма пострадали.

От румънското министерство на отбраната са започнали разследване. Междувременно рано тази сутрин за кратко беше обявена въздушна тревога близо до границата с Украйна, заради предполагаемо навлизане на дрон в румънското въздушно пространство.

#румъния #Черно море #дрон

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