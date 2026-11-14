Нов инцидент с дрон в Черно море - търговски кораб е поразен в акваторията на Румъния

Пореден инцидент с дрон в Черно море - търговски кораб е бил поразен в акваторията на Румъния.



Инцидентът е станал късно тази нощ, на около 12 километра от брега. Корабът "Лариса-1" е плавал под флага на Палау и е трябвало да акострира в Сулина, преди да отплава към Украйна.

Няма пострадали.

От румънското министерство на отбраната са започнали разследване. Междувременно рано тази сутрин за кратко беше обявена въздушна тревога близо до границата с Украйна, заради предполагаемо навлизане на дрон в румънското въздушно пространство.