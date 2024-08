Нова грешна стъпка за Атлетико Мадрид в Ла Лига

Отборът на Атлетико Мадрид направи втора грешна стъпка от началото на сезона в испанската Ла Лига, след като в среща от третия кръг стигна само до равенство 0:0 при домакинството си на Еспаньол.

На "Уанда Метрополитано" домакините имаха пълно игрово превъзходство през всички 90 минути на срещата, но на два пъти попадения на Родриго Рикелме бяха отменяни заради засада. Още в седмата минута пък удар на защитника Самуел Лино се отби от страничната греда.

С най-голяма заслуга за равенството обаче бе вратарят на каталунците Жоан Гарсия, който се отличи със серия критични спасявания и бе избран за "Играч на мача".

За "дюшекчиите" това е второ равенство от началото на сезона и с актив от 5 точки тимът вече изостава с четири от лидера Барселона.

За Еспаньол това бе първа точка след минималните загуби от Валядолид и Реал Сосиедад в първите два кръга.

В другата късна среща от програмата в сряда вечер Алавес постигна първия си успех за сезона след 2:1 при гостуването на Реал Сосиедад.

Нападателят на домакините Микел Оярсабал бе изгонен от игра в 29-ата минута, но само три по-късно Реал Сосиедад успя да поведе чрез Брайс Мендес.

Точно преди почивката Алавес изравни от дузпа чрез Асиер Виялибре, а през второто полувреме с числено предимство гостите реализираха и пълен обрат с гол на Тони Мартинес в 77-ата минута.

Makes his debut in the 70th minute.

Scores in the 77th minute to win the game.



Welcome to #LALIGAEASPORTS, @AntonioMtnez_29 pic.twitter.com/Q7NwSEI8Dw