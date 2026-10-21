Нова кадрова загуба за Милан преди мача с Борнемут

Крилото на Милан Самуел Чуквуезе пропусна днешната тренировка на отбора заради проблем с тазобедрената област, който предстои да бъде оценен от медицинския щаб. Според няколко източника в Италия нигерийският национал се очаква да остане извън игра за няколко седмици.

Бившият футболист на Фулъм, където игра под наем, не се включи в сутрешното занимание на Милан в сряда, ден преди двубоя от Лига Европа срещу Борнемут. По-късно днес той ще премине медицински изследвания.

Според „Спорт Медиасет“ 27-годишният футболист ще бъде прегледан и от специалист, който трябва да установи сериозността на травмата.

По информация на италианските медии Чуквуезе е усетил дискомфорт в лявата тазобедрена област. В Милан се опасяват, че контузията може да се окаже достатъчно сериозна, за да го извади от игра за няколко седмици или дори месеци.

Проблемът с нигериеца е поредният удар за Милан, след като Алексис Салемакерс наскоро претърпя операция на глезена. Очаква се белгиецът да отсъства поне през следващите пет месеца.

Чуквуезе е сред редовните титуляри на Милан под ръководството на Рубен Аморим през този сезон. До момента той има две асистенции в осем мача във всички турнири.