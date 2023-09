Новак Джокович класира Сърбия на 1/4-финал за Купа "Дейвис", победи за Италия и Великобритания

След като спечели Откритото първенство на САЩ, Новак Джокович се върна към победите и в отборния турнир по тенис за "Купа Дейвис". Водачът в ранглистата на АТР помогна на родината си Сърбия да победи домакина в група С Испания, повеждайки с 2:0. Така сърбите реално си гарантираха място на четвъртфинал заедно със състава на Чехия.

Само пет дни след като вдигна 24-ия трофей в Големия шлем в Ню Йорк, Джокович преодоля горещото и влажно време и успя да се възстанови от изоставане с 1:4 във втория сет. Джокович се наложи над Алехандро Давидович Фокина с 6:3, 6:4. Това беше и решаващата среща, след като преди него Ласло Джере победи Алберт Рамос-Виньолас с 6:4, 6:4 във Валенсия.

След това Джокович заяви, че е напълно отдаден да помогне на шампионите в турнира от 2010 година в стремежа им да вземат втори трофей.

В третата среща на двойки Сърбия спечели още една победа и оформи крайния резултат на 3:0. Никола Чачич и Миомир Кецманович се наложиха с 6:4, 7:6 (15:13) над Алехандро Давидович Фокина и Марсел Гранойерс.

- @DjokerNole defeats Davidovich Fokina to knock out Spain from the Davis Cup and to qualify for Malaga!@DavisCup | #DavisCup pic.twitter.com/1dt0qcDgCg