Нови подробности за инцидента с двата кораба, атакувани с дронове в Черно море

Два кораба бяха атакувани от дронове в Черно море в изключителната икономическа зона на България. Единият от тях е потънал. Министър-председателят Румен Радев свика среща с представители на институциите във връзка с инцидента.

При Морска гара Варна се очаква да пристигнат първо най-пострадалите от спасените моряци, от единия екипаж. Това е първата атака с дронове в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Има един потънал кораб, един, който достигна българските брегове на дрейф. Това е равносметката от инцидент, който е станал около 3.00 часа тази сутрин, на около 70 - 80 морски мили от българския град Бяла.

Първият сигнал за инцидент е подаден от авариен буй. Спасителни съдове на Военноморските и на Военновъздушните сили и "Гранична полиция" са се насочили към мястото.

Корабът за генерални товари "Алфа Уатан", който е плавал под флага на Того, е претърпял още по време на атаката критични повреди и е потънал веднага на мястото на атаката. По информация на източник на "По света и у нас" няма намерени моряци от този екипаж.

Плаващият под флага на Сейнт Китс и Невис друг кораб, който е бил на мястото на инцидента, "Мърси", е все още на борда му. Той е под турски флаг и ще следи, ако случайно се появят хора от този екипаж.

Веднага е установена връзка с екипажа на другия товарен кораб "Айбъл". Той плава под флага на Палау с 18-членен екипаж. Всички моряци са качени на борда на българския пътнически кораб "Диоскурия", който се оказал на мястото на инцидента. Получили са първа помощ.

Един от моряците е сериозно обгорял, друг е с травма на главата. Очаква се с катера на Военноморските сили да бъдат докарани. Военноморската болница е осигурила линейка, която да транспортира пострадалите. Има и други пострадали моряци, които не са в толкова тежко състояние. Болничните заведения в града се подготвят за приемането им.

Спасителната операция се провежда в акваторията на Черно море между нос Свети Никола и град Бяла.

В района на Морска гара има други военни кораби - те са част от военноморско учение, които са тук и ще бъдат изложени за посещение. Те нямат нищо общо с този инцидент.

Вижте повече в прякото включване на Светлана Ганчева.