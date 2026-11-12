НСлС разследва тежката катастрофа на АМ „Тракия“: Над 50 експертизи и около 100 разпита предстоят

Националната следствена служба пое разследването на тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Предстои да бъдат назначени общо 51 съдебно-медицински експертизи и да бъдат разпитани около 100 души, сред които служители на полицията, пожарната и други свидетели на инцидента. Все още е рано да се правят генерални изводи за причините за катастрофата, заяви изпълняващият функциите директор на НСлС Мариян Маринов.

„Първо до тук много работа е свършена. Разследващите полицаи бяха извършили страшно много работа. Бяха разпитали всички свидетели, които бяха на място на произшествието. Бяха приключили дори с основната част от огледите. При пристигането ни нашите следователи допълнително огледаха терена, за да добият представа за какво става въпрос.“

Към момента са назначени съдебно-медицински експертизи на загиналите. Предстои освидетелстване и на пострадалите, които са настанени в болниците в Ямбол и Сливен. Общият брой на експертизите ще бъде 51.

„ Предстои да бъдат разпитани около стотина души, присъствали на произшествието. Това са службите за сигурност, полиция, пожарна и всеки, който е бил на място, за да предаде своите показания.“

Разследването вече е поето от следовател, който е бил дежурен в деня на катастрофата.

Един от основните въпроси, на които разследващите трябва да дадат отговор, е какво е направил първият камион в колоната – румънският тир, и дали е бил спрял или е намалил скоростта си.

По думите на Маринов първоначалното обяснение на водача е, че пред него е имало аварирал автомобил и затова е намалил скоростта до 50 км/ч. Тези показания обаче все още се проверяват и предстои да бъдат съпоставени с останалите доказателства.

„Това са свидетелски показания, те се проверяват. Те се проверяват, защото има и други доказателства, които ще бъдат съпоставени с неговите показания.“

Данните от тахографите на тежкотоварните автомобили все още не са разчетени. Те първо трябва да бъдат възложени за изследване.

Той обясни, че ключови в разследването ще бъде бъде комплексната автотехническа и съдебно-медицинска експертиза.

„Важното е тук, че в последствие решаваща ще бъде комплексната експертиза авто-техническа и съдебно-медицински, които ще определят, освен механизма на ударите между превозните средства, механизма на получаване на телесните повреди. Тази експертиза ще бъде ключова за преценка за действията на всеки от водачите дали е допринесъл за нараняването или причиняването на смърт на лица.“

Разследването ще трябва да установи и дали шофьорите са спазвали необходимата дистанция и каква е последователността на ударите.

Вижте повече в прякото включване на Карина Караньотова.