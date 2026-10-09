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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Няма замърсяване на водата по българското крайбрежие след инцидента с дронове в Черно море, съобщиха от Басейнова дирекция „Черноморски район“

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водолази провериха състоянието ударения дрон танкер bdquoкайросldquo закотвен бургас снимки
Снимка: Областна администрация - Бургас
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Няма замърсяване на морската вода с нефтопродукти в близост до българското крайбрежие след инцидента с двата кораба, ударени от дронове в Черно море, източно от град Бяла. Това съобщиха пред БНТ от Басейнова дирекция „Черноморски район“. Извънредната проверка е извършена по разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Проби от морската вода са взети в районите на нос Калиакра, Бяла и Созопол.

Целта на проверката е да се установи актуалното състояние на морските води в тези райони и наличието на евентуално замърсяване, свързано с инцидента.

Изследванията са направени в регионалните лаборатории във Варна и Бургас. Институциите ще продължат да извършват мониторинг на морската вода.

#атаката с дронове срещу кораби в Черно море #град Бяла #замърсяване на водата

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