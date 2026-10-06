"Нямали са време да реагират": Ексклузивно пред БНТ говори началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов

Ексклузивно за БНТ говори началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов за поразените кораби и заплахата пред сигурността в Черно море.

адмирал Емил Ефтимов, началник на отбраната: "В 2:54 часа в Морския спасителен координационен център е получен сигнал от т. нар. авариен буй на кораба на моторен кораб "Алфа-Ватан. В 3:05 часа моторен кораб "Дискурсия" наблюдава въздушни безпилотни летателни апарати, които нанасят удари по караба "Алфа Ватан". Мроският координационен спасителен център осъществява радио връзка с българския моторен кораб. По негови данни е наблюдаван взрив на кораба "Алфа Ватан" и последващо потъване. Говорим за интервал от 3 минути, което обяснява липсата на реакция от екипажа на потъналия кораб по отношение на мерки за спасяване. Нощно време, вхат, удар... нямали са време да реагират. Започваме да обменяме информация. Задействат се всички органи. След това се получава също от българския кораб, чрез моторен кораб "Ейбъл" за пожар на борда и по тяхна информация са били атакувани с въздушни безпилотни апарати, която не се потвърждава в последствие. Говорим за удар с морски дрон. За мен описанието и извода, който правя е, че е била комбинирана атака от въздушни и морски безпилотни дронове."

Цялото интервю гледайте в предаването "Още от деня".