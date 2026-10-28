Областният управител на Варна: Няма данни за пострадали сред моряците на ударения от дронове контейнеровоз

Няма данни за ранени и пострадали сред моряците на ударения от дронове контейнеровоз, каза пред журналисти областният управител на Варна Марио Смърков

Марио Смърков, Областен управител на Варна: "По информацията, с която разполагаме, моряците са в съзнание. Няма данни за пострадали или ранени. От Спасителния център не са подали информация за такива случаи. Най-вероятно моряците са преживели силен стрес, което е напълно нормално предвид ситуацията."

Най-добрият резултат е, че всички са спасени, категоричен беше Марио Смърков.

Марио Смърков, Областен управител на Варна: "Този хубав резултат показва, че действително сме успели да организираме, най-вече Военноморските сили и "Гранична полиция", една чудесна спасителна операция с чудесен резултат."

Моряците, които се очаква да пристигнат във Варна, ще бъдат прегледани, след което ще бъдат настанени в хотел, който вече е осигурен от корабособственика, каза още областният управител.

Той отказа да коментира какъв е бил товарът на кораба, както и дали има опасност за околната среда. Потвърди, че всички спасени моряци са от филипински произход, както и че все още няма информация удареният кораб да е потънал, въпреки че е силно наклонен.