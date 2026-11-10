Общо 51 са транспортираните пострадали от тежките катастрофи на АМ „Тракия“, съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова

Общо 51 души са транспортирани до лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас, според актуалната информация към този момент, каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова след тежкия инцидент на автомагистрала „Тракия“. Министърът заедно с премиера Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и министъра на отбраната Димитър Стоянов говориха пред журналисти на мястото на катастрофата.

От транспортираните пострадали най-много са в Сливен – общо 33, в Ямбол са 11, а в Бургас са седем. Общо 13 пациенти са тежко пострадали, като един от тях в момента е в тежка операция в Бургас, каза още Ивкова.