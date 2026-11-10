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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Общо 51 са транспортираните пострадали от тежките катастрофи на АМ „Тракия“, съобщи здравният министър Катя Ивкова

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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общо транспортираните пострадали тежките катастрофи bdquoтракияldquo съобщи министърът здравеопазването катя ивкова
Снимка: БТА
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Общо 51 души са транспортирани до лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас, според актуалната информация към този момент, каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова след тежкия инцидент на автомагистрала „Тракия“. Министърът заедно с премиера Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и министъра на отбраната Димитър Стоянов говориха пред журналисти на мястото на катастрофата.

От транспортираните пострадали най-много са в Сливен – общо 33, в Ямбол са 11, а в Бургас са седем. Общо 13 пациенти са тежко пострадали, като един от тях в момента е в тежка операция в Бургас, каза още Ивкова.

#тежката катастрофа #Катя Ивкова #пострадали #АМ Тракия

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