Обявиха номинациите за "Футболист на футболистите"

Слушай новината

Вашият браузър не подържа audio

"Асоциацията на българските футболисти" обяви списъка с номинациите за 21-то издание на анкетата "Футболист на футболистите".

И през този сезон в анкетата ще вземат участие всички футболистите от Първа и Втора лига, които ще определят победителите в следните категории - "Футболист на футболистите", "Най-добър млад футболист" и "Най-добър треньор".

През изминалия сезон призьорите в отделните категории бяха Антон Недялков (Лудогорец), Доминик Янков (Лудогорец) и Любослав Пенев (Царско село и ЦСКА)

Междувременно за седми път и състезателките от Женската футболна лига ще гласуват за "Най-добрата футболистка".

Ето го и номинациите в 21-то издание на анкетата "Футболист на футболистите":

"Футболист на футболистите"

1. Кирил Десподов (Лудогорец)

2. Пиерос Сотириу (Лудогорец)

3. Жорди Кайседо (ЦСКА-София)

4. Георги Йомов (ЦСКА-София)

5. Тодор Ннеделев (Ботев Пд)

6. Димитър Илиев (Локомотив Пд)

7. Хосе Кордоба (Левски)

8. Евгений Сердюл (Черно море)

9. Радослав Кирилов (Славия)

10. Ивайло Чочев (ЦСКА 1948)

"Най-добър млад футболист"

1. Светослав Вуцов (Славия)

2. Филип Кръстев (Левски)

3. Доминик Янков (Лудогорец)

4. Виктор Попов (Черно море)

5. Марин Петков (Левски)

6. Атанас Чернев (Ботев Пд)

7. Дамян Христов (Лудогорец)

8. Велислав Василев (Черно море)

9. Симеон Петров (ЦСКА 1948)

10. Мартин Паскалев (Локомотив Пд)

"Най-добър треньор"

1. Анте Шимунджа (Лудогорец)

2. Азрудин Валентич (Ботев Пд)

3. Илиан Илиев (Черно море)

4. Станимир Стоилов (Левски)

5. Златомир Загорчич (Славия)

6. Николай Киров (ЦСКА 1948)

"Най-добра футболистка"

1. Нина Георгиева (Локомотив Стара Загора)

2. Яна Динева (Локомотив Стара Загора)

3. Николета Бойчева (Локомотив Стара Загора)

4. Ивана Найденова (НСА София)

5. Яница Иванова (НСА София)

6. Вероника Гоцева (Барокко София)