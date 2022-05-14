Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ
НОВИНИ
У нас
По света
Още
Здраве
Образование
След новините
Твоята новина
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ

Обявиха номинациите за "Футболист на футболистите"

от Борил Гочев
13:24, 14.05.2022
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Обявиха номинациите за "Футболист на футболистите"
Слушай новината
Слушай новините днес

"Асоциацията на българските футболисти" обяви списъка с номинациите за 21-то издание на анкетата "Футболист на футболистите".

И през този сезон в анкетата ще вземат участие всички футболистите от Първа и Втора лига, които ще определят победителите в следните категории - "Футболист на футболистите", "Най-добър млад футболист" и "Най-добър треньор".

През изминалия сезон призьорите в отделните категории бяха Антон Недялков (Лудогорец), Доминик Янков (Лудогорец) и Любослав Пенев (Царско село и ЦСКА)

Междувременно за седми път и състезателките от Женската футболна лига ще гласуват за "Най-добрата футболистка".

Ето го и номинациите в 21-то издание на анкетата "Футболист на футболистите":

"Футболист на футболистите"

1. Кирил Десподов (Лудогорец)

2. Пиерос Сотириу (Лудогорец)

3. Жорди Кайседо (ЦСКА-София)

4. Георги Йомов (ЦСКА-София)

5. Тодор Ннеделев (Ботев Пд)

6. Димитър Илиев (Локомотив Пд)

7. Хосе Кордоба (Левски)

8. Евгений Сердюл (Черно море)

9. Радослав Кирилов (Славия)

10. Ивайло Чочев (ЦСКА 1948)

"Най-добър млад футболист"

1. Светослав Вуцов (Славия)

2. Филип Кръстев (Левски)

3. Доминик Янков (Лудогорец)

4. Виктор Попов (Черно море)

5. Марин Петков (Левски)

6. Атанас Чернев (Ботев Пд)

7. Дамян Христов (Лудогорец)

8. Велислав Василев (Черно море)

9. Симеон Петров (ЦСКА 1948)

10. Мартин Паскалев (Локомотив Пд)

"Най-добър треньор"

1. Анте Шимунджа (Лудогорец)

2. Азрудин Валентич (Ботев Пд)

3. Илиан Илиев (Черно море)

4. Станимир Стоилов (Левски)

5. Златомир Загорчич (Славия)

6. Николай Киров (ЦСКА 1948)

"Най-добра футболистка"

1. Нина Георгиева (Локомотив Стара Загора)

2. Яна Динева (Локомотив Стара Загора)

3. Николета Бойчева (Локомотив Стара Загора)

4. Ивана Найденова (НСА София)

5. Яница Иванова (НСА София)

6. Вероника Гоцева (Барокко София)

Свали приложението BNТ News
Свали приложението BNТ News
#Първа Лига 2021/22 # Втора лига #Футболист на футболистите
Още от: Български футбол
Жорди Кайседо: В дербитата няма фаворит
Жорди Кайседо: В дербитата няма фаворит
Андриан Краев: Станимир Стоилов може да реши крайния изход от финала
Андриан Краев: Станимир Стоилов може да реши крайния изход от финала
Националите по футбол до 17 г. с високи амбиции за Евро 2022 в Израел
Националите по футбол до 17 г. с високи амбиции за Евро 2022 в Израел
Берое отказа Локомотив (Пловдив) за Европа след гол на Фаул в последните секунди
Берое отказа Локомотив (Пловдив) за Европа след гол на Фаул в последните секунди
Стамен Белчев напуска Арда (Кърджали)
Стамен Белчев напуска Арда (Кърджали)
ЦСКА 1948 вкара пет гола на Арда за едно полувреме и се изкачи на седмото място
ЦСКА 1948 вкара пет гола на Арда за едно полувреме и се изкачи на седмото място
Топ 24
Най-четени
Евакуираха мола на "Цариградско шосе" заради задимяване (Снимки/видео)
Евакуираха мола на "Цариградско шосе" заради задимяване...
Асен Василев: Новият антикризисен пакет ще омекоти удара върху най-бедните, изпреварващо на инфлацията
Асен Василев: Новият антикризисен пакет ще омекоти удара върху...
Делян Добрев: Ако ГЕРБ направи протест, в София ще има 30 000 души
Делян Добрев: Ако ГЕРБ направи протест, в София ще има 30 000 души
Автобус с украински граждани се запали на АМ "Черно море" (СНИМКИ)
Автобус с украински граждани се запали на АМ "Черно море"...
Дете е с опасност за живота след срутване на стена в Бургас
Дете е с опасност за живота след срутване на стена в Бургас
С близо 14% по-висока е новата цена на газа, определи КЕВР
С близо 14% по-висока е новата цена на газа, определи КЕВР
Русия спря износа на ток за Финландия
Русия спря износа на ток за Финландия
Кирил Петков: От 1 юли България ще получава пълните количества газ, договорени с Азербайджан (ОБЗОР)
Кирил Петков: От 1 юли България ще получава пълните количества газ,...
Настимир Ананиев, ПП: Столична община е платила 2 пъти по-скъп газ за автотранспорта
Настимир Ананиев, ПП: Столична община е платила 2 пъти по-скъп газ...
Много доброволци се включиха в почистването на града си в рамките на кампанията "Чист и зелен Благоевград! От нас зависи!"
Много доброволци се включиха в почистването на града си в рамките на кампанията "Чист и зелен Благоевград! От нас зависи!"