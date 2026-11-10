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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Около 50 автомобила се удариха в две верижни катастрофи на АМ „Тракия“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 02:20 мин.
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Снимка: Иван Янев
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.

Две тежки верижни катастрофи с десетки автомобили затвориха автомагистрала „Тракия“ между пътните възли „Кабиле“ и „Зимница“. Заради тежките инциденти беше активирана системата и BG-ALERT.

Първият сигнал за верижна катастрофа е подаден около 7.10 ч. тази сутрин. Произшествието е станало в района на 289-ия километър в посока Бургас. Малко след него е станал втори тежък сблъсък в платното в посока София.

Инцидентите са станали между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“, където е паднала гъста мъгла, при която видимостта е била силно ограничена.

В катастрофата участват около 50 автомобила - както леки коли, така и микробуси и тежкотоварни камиони. По думите на очевидци в социалните мрежи част от колите са се озовали извън пътното платно, а други са останали блокирани между товарните автомобили.

На място тук са пристигнали екипи на полицията, пожарната, както и медицински екипи. Част от пострадалите са транспортирани с линейки. Като спасителни екипи са пристигнали не само от Ямбол, но и от Сливен и Бургас.

Спешните екипи трудно успяват да достигнат до всички пострадали. Някои от хората са били заклещени в автомобилите, потвърди областният управител на Ямбол за "По света и у нас".

По непотвърдена информация са се запалили превозни средства след тежките сблъсъци. Сред превозните средства, засегнати в катастрофата, има и цистерна.

По разпореждане на вътрешния министър Иван Демерджиев към мястото на тежките инциденти пътуват изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов, както и зам.-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов. Очаква се също така и здравният министър Катя Ивкова да даде брифинг с повече информация.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова.

#Зимница #верижна катастрофа #катастрофа

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