Олександър Усик: Битката с Джошуа ще бъде страхотна

Световният шампион по бокс в тежка категория Олександър Усик говори на официалната пресконференция преди реванша срещу Антъни Джошуа.

Двамата ще се изправят един срещу друг за втори път на ринга в събота вечер (20 август) в Саудитска Арабия, а украинският боксьор разкри, че се чувства щастлив преди двубоя.

"Благодаря на хората, които ни позволиха да се боксираме тук. Това е много важно за мен, за моя отбор и моята държава. Щастлив съм да съм тук и се чувствам така, сякаш ще идвам отново и отново", започна Усик.

Световният шампион допълни, че очаква зрителите да станат свидетели на един "великолепен" сблъсък в Джеда.

"Ние се опознахме в първия мач, той - мен, аз - него. Този мач ще започне с 13- рунд, ще продължи с 14-и и така нататък. Имахме доста време да се опознаем и смятам, че тази събота вечер ще бъде великолепен сблъсък. Битката с Антъни Джошуа ще бъде страхотна! Това ще бъде страхотна, страхотна битка. Ние сме родени да се състезаваме - за живота си, за колани, за всичко. Този, който не се състезава, не живее. Целият ни живот е надпревара. Затова се състезавам", заяви украинецът.

След края на пресконференцията пък Усик реши да повдигне настроението в залата, запявайки на украински под ръкоплясканията на своите треньори и официалните лица.

