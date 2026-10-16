Омбудсманът настоява за яснота по обединяването на здравните досиета на осиновени деца

Омбудсманът Велислава Делчева поиска от министъра на здравеопазването Катя Ивкова предоставяне на информация във връзка с предприетите действия по обединяване на електронните записи за извършени медицински дейности и имунизации в Националната здравноинформационна система (НЗИС) след пълно осиновяване на дете, съобщиха от институцията.

Повод за препоръката, изпратена на 2 октомври, е жалба на гражданка от София, която сигнализира за затруднения при осигуряването на пълна информация за имунизациите на осиновеното й дете. От 1 октомври 2026 г. детето е трябвало да постъпи в детска ясла, което налага наличието на достъпна и пълна информация за поставените ваксини, включително преди осиновяването.

От предоставената информация става ясно, че Министерството на здравеопазването вече е предприело действия по казуса. И майката е уведомена за сформирането на междуведомствена работна група, която да обсъди правните и фактическите възможности за обединяване на здравните записи на детето преди и след осиновяването му.

Сред поставените задачи пред работната група са изработване на процедура за оформяне на единното електронно здравно досие след пълно осиновяване и подготовката на необходимите промени в Наредба № Н-6 от 2022 г. за функционирането на НЗИС.

Омбудсманът настоява да получи информация дали работата на междуведомствената група е приключила, готови ли са нормативните промени и кога ще започне реалното прилагане на механизма за коригиране и обединяване на електронните здравни записи на осиновените деца.

Сред въпросите, по които общественият защитник очаква яснота, са още кога и къде ще бъдат публикувани окончателните правила, писмените указания и образците на заявления, какви инструкции ще бъдат изготвени за регионалните здравни инспекции и в какви срокове ще бъдат въведени, включително и какъв ще бъде редът за действие при установени проблеми в потребителския интерфейс на електронното здравно досие.

Велислава Делчева очаква и конкретни указания за действията, които родителите и осиновителите трябва да предприемат, за да бъдат отразени всички здравни данни на детето в НЗИС.

Преди седмица омбудсманът изпрати и друга препоръка до министъра на здравеопазването Катя Ивкова и управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) доц. д-р Владимир Даскалов с настояването имунизациите на децата да се отчитат автоматично в електронните им здравни досиета. Повод за нея също бяха жалби на родители, които са установили липсващи данни за поставени ваксини в НЗИС, въпреки че информацията за извършените имунизации е налична в системата на НЗОК.

И в двата случая основният въпрос е свързан с надеждността и пълнотата на електронните здравни досиета, както и с необходимостта институциите да осигурят ефективен обмен на информация.

При осиновяването на дете проблемът има и специфично измерение - необходимостта правилно да бъде гарантирано обединяване на здравните записи при спазване на приложимите нормативни изисквания и защитата на личните данни.

За обществения защитник е важно техническите и административните затруднения да не се превръщат в пречка пред децата и техните семейства за достъп до здравни и образователни услуги.