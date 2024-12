Опасна близост: Сондата "Паркър" на НАСА е непокътната след най-близкия си полет край Слънцето

Сондата "Паркър" е "в безопасност" и функционира нормално, след като успешно извърши най-близкото досга прелитане край Слънцето на обект, създаден от човека, предаде Ройтерс, позовавайки се на НАСА.

В навечерието на Коледа космическият апарат премина само на 6,1 милиона километра от слънчевата повърхност, навлизайки във външната атмосфера на Слънцето, известна като корона.

