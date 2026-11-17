Във вторник предстоят последните осем мача от груповата фаза на Лигата на нациите. Най-интересен се очертава мачът в Будапеща между Унгария и Северна Ирландия от 21:45 часа. В него ще се реши кой ще бъде втори в Група 1 на Лига В. Гостите водят с една точка и дори равенството ги устройва. Унгарците пристигат със сериозен проблем, тъй като под въпрос е звездата на Ливърпул Доминик Собослай.

В Кардиф също предстои интересен сблъсък. Уелс приема Португалия. Гостите се нуждаят от точка, за да си осигурят първото място в Група 4 на Лига А. Загубата от Дания с 1:4 разколеба "мореплавателите" и сега те ще трябва да гонят поне равенство.

В трети мач на Острова Ирландия приема Косово в Дъблин. Битката тук е за второто място в Група 3 на Лига В. За домакините победата е задължителна, докато косоварите могат да разчитат и на хикс. В същата Лига, но в Група 2, Украйна и Грузия ще определят кой ще остане последен. И двата отбора имат сериозни кадрови проблеми, което прави мача непредсказуем. Украинците са в по-добра позиция, защото се нуждаят само от точка.

В групата на Португалия скандинавското дерби между Дания и Норвегия ще определи кой ще е на второ място и съответно на бараж. Шансовете на домакините изглеждат по-големи. Тимът разби Португалия като гост преди три дни, докато Норвегия има сериозни проблеми, въпреки успеха си над Уелс.

В трета група на Лига В Израел има последна възможност да се измъкне от дъното. Тимът посреща безспорния лидер Австрия. Гостите са и на теория първи, което ще накара Ралф Рангник да направи сериозни промени в състава.

Румъния гостува в Сараево, за да успее също да избяга от последното място в четвърта група на Лига B. Домакините от Босна са твърдо втори.

В същата група Полша приема Швеция. Домакините разчитат на добрата си форма на свой терен, докато скандинавците просто ще излязат за качествена контрола, след като преди три дни си осигуриха първото място.