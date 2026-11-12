Още един човек е в тежко състояние след катастрофата на АМ „Тракия“

12 са вече жертвите на тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. На третия ден след трагедията лекарите продължават битката за живота на най-тежко пострадалите при двете верижни катастрофи. Ранените се лекуват в болници в София, Бургас, Сливен и Ямбол, като част от тях остават в тежко състояние. Какво е състоянието им?

Тази сутрин е починал 50-годишен мъж в болницата в Сливен, който беше сред най-тежко пострадалите при катастрофата на автомагистрала „Тракия“. Част от другите пострадали в Сливен вече са стабилизирани и се очаква след днешната визитация да стане ясно кои ще бъдат изписани. Междувременно се е влошило състоянието на пострадалия румънски гражданин, който се лекува в Бургас. През нощта са настъпили усложнения в белодробната му функция вследствие на тежката гръдна травма. Лекарите са успели да овладеят състоянието му, но той остава в реанимация, на апаратна вентилация, с реална опасност за живота. 37-годишният детски лекар, който също пострада тежко при катастрофата, се възстановява. Той е в реанимацията на болницата в Бургас, но в стабилно състояние.

Д-р Велислав Петров : „Тази сутрин в 06.00 часа почина критично болният пациент, който беше в реанимация. Не можахме да се преборим за неговия живот. Починалият е 50-годишен мъж. Иначе останалите пострадали, които са в лечебното заведение, са в стабилно състояние. Вчера изписахме двама от тях. В момента в отделението остават 15 човека.“

Към момента в болнични заведения са настанени 35 души - 21 в Сливен. 7 се лекуват в Бургас, петима остават в болницата в Ямбол и двама във Военномедицинска академия в София.

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