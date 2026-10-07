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От ЦИК демонстрираха как ще се гласува с машина на вота на 25 октомври

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От ЦИК демонстрираха как ще се гласува с машина на вота на 25 октомври. Пред журналисти говорителят на комисията Стоянка Балова обясни, че бюлетината е от три страници, като кандидатските двойки от първи до 10 номер са на първа страница, от 11 до 20 на втора и останалите до 27 на трета, като там се намира и опцията "Не подкрепям никого".

Както и при предишни гласувания, избирателят получава карта от член на СИК, която поставя в машината. Бюлетината се зарежда, прави се избор на предпочетената кандидатпрезидентска двойка и се достига до опцията "Преглед".

От ЦИК припомниха, че избирателят може да промени вота си преди да е отпечатана самата бюлетина.

След като изборът бъде потвърден, машината отпечатва бюлетина, а звуков сигнал показва, че тя може да бъде взета от избирателя, а картата – върната на представителя на СИК.

Ремонтът на машините за вота на 25 октомври върви по план, допълни Стоянка Балова, като допълни, че 2000 от устройствата, които са имали нужда от по-сериозна намеса, вече са напълно изправни.

В края на деня машината отпечатва и протокол за проведения вот.

До 14 октомври ще бъдат проведени и консултации на ЦИК с всички 32 Районни избирателни комисии у нас.

Определени са и местата и броя избирателни комисии зад граница.

От ЦИК са надградили и мобилното приложение, "Избори 360 градуса", и то вече е достъпно както за операционна система Android, така и на Apple Store.

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: "Електронният асистент обединява на едно място полезна информация, дигитални услуги и практически инструменти, свързани с Изборния процес, като приложението е разделено на две части за избиратели и за секционни избирателни комисии. Като за избиратели, потребителите могат лесно и бързо да получат информация за Изборния процес и да използват редица електронни услуги. След основните функционалности са интерактивна карта на избирателните секции и пълния списък на кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката на Изборите за 25 октомври. А за желаещите да се запознаят предварително с начина на машинно гласуване, могат да го направят от симулатора за машинно гласуване отново в приложението, като чрез приложението избирателите могат да подадат и заявление за гласуване по настоящ адрес отново електронно, без да ходят на място в съответната община, като срокът за това е до 10 октомври, т.е. до тази събота."

Секцията за СИК е разработена с цел да бъде практически помощник на членовете на секционните избирателни комисии и да улесни работата им. В него съвсем скоро ще се публикуват и електронните версии на протоколите за машинно и за хартиено гласуване, като самите членове на секционните избирателни комисии ще могат да тестват дали сработват контролите и така по-лесно в изборния ден да попълнят оригиналният протокол и да отчетат изборния резултат.

#протокол #цик #бюлетина #машинно гласуване #демонстрация

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