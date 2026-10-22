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От ДПС поискаха оставката на Михаела Доцова заради инцидент с журналист

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Общество
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Снимка: БТА

От ДПС поискаха оставката на председателя на парламента Михаела Доцова, както и президентът да уволни шефа на НСО заради инцидента с журналиста Соня Колтуклиева.

"Тази вечер видяхме най-грозното лице на властта - служител на НСО блъсна брутално журналистката Соня Колтуклиева и я остави да лежи просната на тротоара, а председателката на НС Михаела Доцова с антуража си я подминаха с пълно безразличие, пише в позицията на партията.

Позор! И сега единственият ход на Радев е незабавно да свали от най-високата позиция в държавата фаворитката си Доцова! Защото тя е срам за парламентаризма и демокрацията!

А президентът Илияна Йотова, която мълчи оглушително, а точно тя като жена, като журналист би трябвало да е нетърпима при демонстрацията на подобна арогантност и агресия трябва незабавно да освободи от поста му шефът на НСО Емил Тонев!", посочват от партията в позицията си.

#шеф на НСО #Соня Колтуклиева #Михаела Доцова #ДПС #оставка

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