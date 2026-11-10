От ФИА потвърдиха: Сезонът във Формула 1 ще завърши със състезанията в Катар и Абу Даби

Президентът на ФИА Мохамед бен Сулайем потвърди, че сезонът във Формула 1 ще завърши с Гран при на Катар и Абу Даби, както беше планирано.

По-рано през годината състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия бяха отложени поради опасения за сигурността в региона.

„Готови сме за Катар и Абу Даби“, заяви Бен Сулайем в публикация в социалната платформа Instagram.