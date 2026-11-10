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От ФИА потвърдиха: Сезонът във Формула 1 ще завърши със състезанията в Катар и Абу Даби

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Спорт
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По-рано през годината състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия бяха отложени поради опасения за сигурността в региона.

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Президентът на ФИА Мохамед бен Сулайем потвърди, че сезонът във Формула 1 ще завърши с Гран при на Катар и Абу Даби, както беше планирано.

По-рано през годината състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия бяха отложени поради опасения за сигурността в региона.

„Готови сме за Катар и Абу Даби“, заяви Бен Сулайем в публикация в социалната платформа Instagram.

„Напълно подготвени сме и сме решени да предложим два забележителни състезателни уикенда и зрелищен финал на шампионата във Формула 1. Работим в тясно сътрудничество с нашите партньори, за да гарантираме, че всичко е осигурено за пилотите, отборите и феновете. Очакваме с нетърпение да посрещнем всички за два вълнуващи състезателни уикенда и един незабравим завършек на сезона във Формула 1“, се казва още в публикацията.

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