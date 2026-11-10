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От ГЕРБ искат оставка на цялото правителство заради трагедията

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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От ГЕРБ искат оставка на цялото правителство заради трагедията
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От ГЕРБ поискаха оставката на премиера и на министрите, отговорни за трагедията на автомагистрала „Тракия“. От партията обявиха, че ще настояват за политическа отговорност заради липсата на адекватни действия и пропуски в организацията на пътната безопасност.

Даниел Митов, ГЕРБ - СДС: "Този политически акт ще намери израз в усилия за събиране на подписи по вот на недоверие. Ще бъдат събрани тези подписи. Всеки може да поиска оставка на правителството, както ние като политически субект и най-голямата опозиционна партия в парламента, така и всеки човек на улицата. А като гледам, и това ще започне да се случва много скоро, имайки предвид как върви това управление."

Пред журналисти в парламента от партията изразиха съболезнования към семействата и близките на загиналите,

Даниел Митов, ГЕРБ - СДС: "Изразявам съболезнования към семействата и близките на загиналите в трагедията на автомагистрала „Тракия“. Аз не си спомням някога да се е случвало това в България. И в този ден, в който трябваше да се обединим, трябваше да проявим някакво смирение, включително и управляващите, най-вече те, те отново в говоренето си започнаха да прехвърлят собствените си проблеми, проблемите на собственото си управление върху предишните, върху нас, върху правителствата, управлявали преди тях."

Теменужка Петкова, ГЕРБ - СДС: "В доклада на Сметната палата, където много ясно контролните органи на Сметната палата казват, че за прословутите 1077 сертификата, които не е ясно как е установила Сметната палата, няма нито утвърдени от Управителния съвет на АПИ сертификати за извършени дейности, нито има издадени фактури от изпълнителите. Какво плаща господин Радев? Кого лъже? Чии фактури плаща?
Правителството на господин Радев и лично той днес преминаха границата. А когато се премине границата, изходът е един. И той се казва оставка.

От партията припомниха, че още през 2025 г. е бил създаден Национален координационен център за безопасност на движението по пътищата, който да свърже системите на ТОЛ, АПИ и МВР, а на 29 октомври, при представянето на новата пътна информационна система директорът на ситуационния център на АПИ е заявил, че се обменят данни с МВР в реално време.

Николай Нанков, ГЕРБ - СДС: Компетентните институции са знаели часове, часове преди настъпването на тази тежка трагедия. Още вчера в ситуационния център е постъпила подобна информация за метеорологичната обстановка, за потенциални мъгли. Сутринта, поне час преди настъпването на тази тежка трагедия, видно от тези камери на Националното тол управление, в реално време е било ясно, че там метеорологичните условия са изключително тежки. Никъде реакция от компетентните органи. Тук, пак говорим, при положение че тази информация е била достъпна до органите и на МВР, и на Министерството на транспорта, и най-вече на Агенция „Пътна инфраструктура“."

Николай Нанков допълни, че участъкът не е бил обработен, не издадена и заповед за зимно поддържане на автомагистрала „Тракия“. И още:

Николай Нанков, ГЕРБ - СДС: "Националният координационен център, който беше изграден още в третия кабинет на ГЕРБ през 2020 година, няколко пъти по време на служебни и редовни кабинети, в това безвремие, тези пет години, беше разпилян, беше дори закриван в неформален порядък с преустановяване на дейността му, за да може 2025 година отново да бъде възстановен от колегата Митов и колегите от МВР и Министерството на транспорта, за да може отново днес той да функционира и да работи.
Тази информация е била видна от компетентни лица не само в АПИ, в МВР, а и в Министерството на транспорта. Тя стана публична от колеги от неправителствения сектор. Но това е информация, която в реално време се наблюдава от колеги от МВР по стария му модел и от Министерството на транспорта, които не са взели никакви мерки.
Никакви мерки по отношение на обезопасяване на участъка, по отношение на ограничаване на скоростта. Това е правено стотици пъти назад във времето. Или са изключително безхаберници, или страшни аматьори. Но резултатът, въпреки техните оправдания, е този, който виждаме днес."

#верижни катастрофи на магистрала "Тракия" #искане на оставкана правителството #ГЕРБ

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