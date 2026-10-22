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От ГЕРБ - СДС поискаха оставката на Михаела Доцова заради инцидента с журналистката Соня Колтуклиева

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Настояват и за незабавна проверка на действията на служителите на НСО

герб
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Парламентарната група на ГЕРБ-СДС настоява за оставката на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, съобщиха от ГЕРБ във Фейсбук.

Инцидентът с журналистката Соня Колтуклиева, която беше повалена на земята от служител на НСО и откарана в болница, изисква незабавна институционална реакция, пишат от формацията.

Председателят на Народното събрание е длъжен да бъде гарант за демократичните принципи, свободата на словото и човешкото достойнство.

Независимо от обстоятелствата, довели до намесата на охраната, липсата на видима човешка реакция и загриженост към пострадалата от страна на Михаела Доцова е несъвместима с отговорността на този висок държавен пост. Недопустимо е журналист да бъде повален на земята при действия на охраната на председателя на парламента, а самият председател да напусне мястото на инцидента, без да поеме отговорност за случилото се.

Настояваме Михаела Доцова да поеме политическа отговорност и да подаде оставка. Който бяга от отговорност, няма място начело на българския парламент.

Настояваме и за незабавна, независима проверка на действията на служителите на НСО.

Никой представител на властта не бива да забравя, че институциите съществуват, за да служат на гражданите, а не да бъдат защитавани от техните въпроси, допълват от ГЕРБ - СДС.

#Соня Колтуклиева #Михаела Доцова #ГЕРБ - СДС #позиция #оставка

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