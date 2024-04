От "Неверкузен" до "Неверлузен": Байер Леверкузен е шампион в Бундеслигата за първи път в историята си

12 години по-късно, "Сребърната салатиера" ще бъде в ръцете на различен от Байерн Мюнхен отбор.

Байер Леверкузен победи Вердер Бремен с 5:0 в мач от 29-я кръг на Бундеслигата и така 5 двубоя преди края на сезона и разликата от 16 точки пред "баварците" и Щутгарт, "Ди Веркселф" е шампион на Германия за първи път в историята си.

"Аспирините" изравниха и рекорда на Ювентус за най-много последователни мачове без загуба в топ 10 първенствата от 2000 г. насам - 43.

Йонас Хофман бе фаулиран в наказателното поле, което първоначално бе неглижирано от главния съдия. След преразглеждане на ситуацията от ВАР, дузпата бе дадена. Виктор Бонифейс застана зад топката и бе безупречен, откривайки резултата в 25-та минута.

Четири минути по-късно, домакините имаха шанс да удвоят предимството си след неразбирателство в наказателното поле на Вердер, но изстрелът на Йонатан Тах и добавката на нигерийския нападател Бонифейс бяха спасени от вратаря Михаел Зетерер.

В 38-та минута Йонас Хофман отново бе замесен, след като той намери Амин Адли с прекрасно подаване, но изстрелът на мароканския национал срещна напречния стълб.

"Байарена" изригна отново след един час игра, след като Гранит Джака отбеляза един от марковите си голове от извън наказателното поле. Швейцарецът изстреля истински снаряд, който достигна до 107 км/ч.

